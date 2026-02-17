El primer recuerdo carnavalero de... Nono Delgado, de 'Los pájaros carpinteros'
El comparsista es el nuevo protagonista de esta sección de Diario del Carnaval
Nono Delgado lleva su memoria a su niñez y su primer recuerdo carnavalero lleva el nombre de dos comparsas muy concretas, de dos de los autores más importantes de la fiesta: 'Encajebolillos' de Antonio Martín y 'El Brujo' de Antonio Martínez Ares.
Nono explica que la impresión causada por ambas comparsas le llevó a quedarse "embobado" frente a la televisión, y esta tuvo tal magnitud, que le acompaña hasta el día de hoy.