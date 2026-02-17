El Carnaval en la calle
Agenda del Martes de Carnaval: la quema del Dios Momo, circuitos de agrupaciones y concursos

El primer recuerdo carnavalero de... Nono Delgado, de 'Los pájaros carpinteros'

El comparsista es el nuevo protagonista de esta sección de Diario del Carnaval

El primer recuerdo carnavalero de... Dani Obregón de 'DSAS3'

El primer recuerdo carnavalero de... Nono Delgado
Bruno Herrera

17 de febrero 2026 - 00:37

Nono Delgado lleva su memoria a su niñez y su primer recuerdo carnavalero lleva el nombre de dos comparsas muy concretas, de dos de los autores más importantes de la fiesta: 'Encajebolillos' de Antonio Martín y 'El Brujo' de Antonio Martínez Ares.

Nono explica que la impresión causada por ambas comparsas le llevó a quedarse "embobado" frente a la televisión, y esta tuvo tal magnitud, que le acompaña hasta el día de hoy.

También te puede interesar

Lo último

stats