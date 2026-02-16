El primer recuerdo carnavalero de... Dani Obregón de 'DSAS3'

El comparsista Dani Obregón, veterano componente de la comparsa de Jesús Bienvenido, este año la ganadora 'DSAS3', se remonta a su infancia y a un episodio en torno a la chirigota en la que salía su padre. Se recuerda vestido de pitufo verde, "porque mi padre salía en la chirigota de la Peña Los catorce 'El padre abraham y los pitufos', y por alguna extraña razón decidieron disfrazarme así, y al resto de niños de pitufos rojos y azules, lo normal", ríe el carnavalero.

Confiesa que desde entonces ha desarrolló una intolerancia a la fotografía que se le quitó con el tiempo. "Ese es mi primer recuerdo de Carnaval y después de eso, imagínate".