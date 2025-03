El primer premio de 'Los Calaítas' en el COAC 2025: "No somos un jurado impresionable. Aquí no hay valentía, hay sensatez y honestidad"

El primer premio de 'Los Calaítas' en el COAC 2025 no ha estado exento de polémica. Algo, en parte, habitual e intrínseco a la concesión de un premio en el Carnaval de Cádiz. El debate es algo que acompaña a la fiesta, que forma parte de ella. Anabel Balboa, presidenta del jurado, explicó en una entrevista en Onda Cádiz que la decisión se tomó desde "la sensatez". Y descartó presiones externas, que se hubiesen dejado impresionar. Simplemente, consideraron que era la chirigota que debía ganar.

Entre las principales dudas que ha generado este primer premio fue su posición en preliminares. 'Los Calaítas' eran decimoquintos en esta fase y acabaron el concurso como ganadores. La presidenta del jurado defendió que la agrupación fue a más de tal manera que acabó en lo más alto. "Pero no porque seamos un jurado impresionable, es porque hemos viendo que esa agrupación nos iba gustando cada vez más", aseguró.

En todo momento, Balboa descarta que se hayan dejado de influenciar por todo lo que rodeó a la chirigota en la opinión pública al puntuarla desde cuartos de final, cuando empezó su meteórico ascenso. En el lado contrario, están las voces que ven el fallo del jurado una decisión atrevida por concedérselo a una agrupación tan joven y desconocida. "Se nos cataloga de valientes, pero aquí no hay valentía, aquí hay sensatez y honestidad", para quien 'Los Calaítas' fue la mejor por méritos propios y no por el ruido mediático.

Sin embargo, los críticos no olvidan que la mala calificación obtenida por esta agrupación en preliminares no le habría valido para ganar si se contaran los puntos del concurso al completo. Sobre esto, Anabel Balboa consideró que no es necesario optar por un formato en el que cuenten los puntos de arrastre de preliminares.

Sobre las sensaciones que dieron 'Los Calaítas' en el COAC, considera que el silencio del público dijo mucho. "Hubo un silencio atronador, estaban expectantes. Para mí es una chirigota diferente", consideró. Del mismo modo, alabó a la chirigota de Kike Remolino, que entiende que podría ser un primer premio si no se hubiera cruzado una "chirigota revelación" como 'Los Calaítas'.

La penalización al Yuyu por repetir pasodoble en la final

Cuando se conocieron las puntuaciones del jurado, salió a la luz que 'Los James Bond que da gloria verlos' estuvo a punto de ganar el COAC 2025. La repetición de un pasodoble le privó de esa victoria. "El Yuyu gustó mucho pero fue decayendo", reconoció Balboa, quien a su vez confesó que fue determinante que concursara en la final con una letra repetida.

"Si tus contricantes, que se están jugadno un primer premio, hacen una letra buena y no repiten le tienes que dar más valor", sostuvo Anabel Balboa. A pesar de que esto no se recoge en las bases, admitió que este año el jurado estableció un criterio interno en el que se puntuaba a favor la no repetición de letra y en negativo al contrario.

El sistema de puntuación, precisamente, fue puesto en duda por el 'El Yuyu' unos días después de acabar el concurso en la red social X. El cómico no encajó bien la decisión y defendió su decisión de repetir pasodoble. Para el carnavalero, existe una calificación numérica sometida al gusto del jurado. Bajo su forma de verlo, debería de suprimirse los puntos, dejándolo todo a merced de lo que estime el jurado.