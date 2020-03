Los premios 'Lo mejó de lo mejón' ya tienen ganadores

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz ha dado a conocer la relación de los premios 'Lo mejó de lo mejón' del pasado Concurso Oficial de Agrupaciones. Así, en cuanto a los coros, 'Tócame' se ha alzado con los galardones a la mejor falseta, mejor dirección musical y mejor cuerda de bajos. Por su parte, 'La colonial' ha conseguido los premios a la mejor cuerda de segundas y a la mejor cuerda de tenores.

En comparsas la mejor dirección musical fue para 'Los aislados' y la mejor cuerda de segundas y la mejor cuerda de tenores para 'La chusma selecta'. En chirigotas, para 'Los Cadizfornia' ha sido el premio a la mejor cuerda de tenores y la mejor dirección musical, y para 'Los niños de la Petróleo' el de la cuerda de segundas.

En el resto de los premios, la mejor pareja de percusión ha sido la formada por Juan Manuel Gamaza y Juan Jesús Ramos 'Chúa', de la comparsa 'La chusma selecta'. De la misma comparsa es el mejor contralto, Nico García. La mejor puesta en escena fue para la comparsa 'Los encaidenaos', el mejor cuartetero Iván Romero, la agrupación más popular la chirigota 'No aguantamos más, vamos de impacientes' y el premio 'Quédate con la copla' para la comparsa 'Oh capitán, my capitán'.

El jurado estuvo formado por Antonio Fernández-Repeto, María Juana Cepero, Juan Manuel Rodríguez Vergara, José Carlos Patrón y Antonio González.