Pregón de Antoñito Molina en el Carnaval de Cádiz 2025: fecha y horario

Antoñito Molina es uno de los artistas gaditanos que está viviendo uno de los momentos más dulces a nivel profesional. El cantante está a punto de comenzar la gira El club de los soñadores y visitará numerosas ciudades de la geografía española hasta final de 2025. Aunque tiene por delante un gran número de conciertos, Antoñito Molina está viviendo con gran ilusión el haber sido nombrado pregonero del Carnaval de Cádiz en este año.

Molina es un gran aficionado al carnaval y no ha podido rechazar la oferta que le ha presentado el Ayuntamiento de Cádiz para ser el pregonero de la fiesta que tanto quiere, así lo señalaba en la entrevista que ofreció a Onda Cádiz el último día de semifinales del COAC. "Cádiz es mi madre y a una madre no se le puede decir que no", afirmaba Antoñito Molina. "Me ofrecieron ser pregonero con mucho cariño, me dijeron cosas bonitas, que llevo el nombre de Cádiz por todos lados como artista, que soy carnavalero..." comentaba el cantante.

El pregón de Antoñito Molina se celebrará a las 20:30 del sábado 1 de marzo en la Plaza de San Antonio ante un gran auditorio que espera ver al cantante en su versión más carnavalera. El artista ya ha dejado claro que no será un concierto suyo lo que se viva en la plaza de Cádiz, sino que "es una historia basada en hechos reales, tiene mucho carnaval y contada con mucha verdad". "Si no fuera por Cádiz y por el carnaval, no sería la persona que soy a día de hoy y seguramente no tendría los amigos que tengo, ni me dedicaría a lo que me dedico", afirmaba el gaditano en el palco de Onda Cádiz en el Gran Teatro Falla.

Embarcarse en este proyecto ha sido muy intenso para Antoñito Molina y afirma haberle dedicado muchísimas horas de trabajo. "Nunca he trabajado tanto para un solo día. Hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto con un proyecto. Nadie sabe lo que voy a hacer porque esto no es un concierto. Yo voy a hacer un pregón de Carnaval". Se espera que el pregonero esté muy bien acompañado durante esta jornada tan especial para él, pero habrá que esperar al sábado para desvelar quiénes se subirán al escenario de la Plaza de San Antonio junto a Antoñito Molina. "Habrá grandes colaboraciones, sí. Nada más bonito que arroparte de la gente que te quiere", confirma el cantante.

A lo largo del concurso, Antoñito Molina ha estado disfrutando de algunas de las sesiones del concurso y es que como gran aficionado al Carnaval de Cádiz ha podido ver desde el palco a las diferentes agrupaciones que han ido pisando las tablas del Gran Teatro Falla. Él mismo ha conseguido estar presente en el concurso hasta la fase de cuartos con su chirigota 'Que sea lo que Dios quiera'.