Los versos construyen coplas, y las coplas inspiran versos. De la afición por el Carnaval de Cádiz nace una nueva apuesta literaria que viene a fortalecer unos vínculos, entre la fiesta gaditana y las letras, que se han agigantado en los últimos años con apuestas como la saga El asesino de comparsistas, La ciudad de los disfraces o MicroCádiz, por citar unos pocos ejemplos. La madrileña Elena Merino Rivera es la autora de Los poemas de la mujer carníval, la última propuesta con tintes carnavaleros de la editorial sevillana Caligrama.

Se trata, según su autora, de un libro de poemas “ambientados en las vivencias a partir del Carnaval de Cádiz y también de cómo se vive el Carnaval de Cádiz en otras ciudades”. Su acercamiento a la fiesta gaditana se produjo en 2011 de la mano de María Luisa Páramo, “creadora de una de las mejores tesis sobre el Carnaval de Cádiz y que sostiene que no es solo una fiesta, sino también un género”. Elena coincide en que la fiesta gaditana es “un universo muy llamativo para ambientar cualquier tipo de literatura en él”.

A partir de entonces “fue creciendo este monstruo”, un “veneno” del que surge su primer trabajo de poesía editado y que también inspira su trabajo en la Universidad, pues está haciendo una tesis sobre el valor literario de las comparsas. “En la tesis me dedico a la parte poética de los repertorios. Lo que estoy haciendo es el primer estudio sobre los textos de un autor, repasando los repertorios de las comparsas de Antonio Martínez Ares desde el punto de vista de la retórica, la semiótica y de los recursos estilísticos que él maneja”, explica.

Y es que para la autora de Los poemas de la mujer carníval “este tipo de producciones no las veo menos arte mayor que una zarzuela o una ópera y me sigue llamando la atención que a nivel nacional una producción artística tan rica siga siendo solo patrimonio de los de Cádiz y de los más frikis de la fiesta. Aunque este año han venido ‘Los Carnívales’ cuatro veces a Madrid y creo que de aquí a cinco años no sería una locura pensar que va a haber Carnaval de Cádiz en teatros de Madrid a lo largo de todo el año”, señala.

Los poemas de la mujer carníval está ya a la venta por 13,95 euros la edición física en plataformas como Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro o FNAC y por 4,99 euros en su edición eBook.