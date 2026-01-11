Plante a los 'bienqueda' en el COAC

Con la Epifanía del Señor aún caliente, la barbarie llega para recordarnos lo efímero que es en esta ciudad el tiempo de paz y concordia. Aún deslumbrada por las luces de Brunito, entramos hoy en el periodo más oscuro de este Cádiz de nuestras penas. Un 11 de enero, fíjense, y ya no habrá tregua hasta el 22 de febrero. Pues nunca mejor dicho, esto ha empezado como una guerra. Yo creía que los del PP iban a poner en su sitio a carnavaleros, tramoyistas y sindicatos, pero se han encontrado con un plante de las agrupaciones y con una movida sindical. Nada, otro partido que sucumbe ante el poder devastador de esta ralea. Quieren ser como Juanma, de talante conciliador, huyendo de los tics derechistas, y lo que consiguen es que todos les tomen por el pito del sereno. Desde aquí te lo digo, Brunito, con esta caterva de semicantantes y semipoetas, y funcionarios rojetas, no hay diálogo que valga. El ‘bienquedismo’ os explotó, se veía venir. Con esta gente solo vale la mano dura, que no os enteráis. Os quieren imponer un regidor, perpetuo, como nuestro Padre Jesús Nazareno, y ustedes divagando y mareando la perdiz. Y ya que el desarrollo del Concurso Oficial de Antipáticos y Cansinos (COAC) es irremediable, propongo a una persona cuyas dotes organizativas van de la mano de su buen gusto: el regidor ideal es mi fray Pascual Saturio. Porque yo me pregunto, ¿con quién ha empatado el tal Benavides?