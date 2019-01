José Luis Bustelo: "Después de dos años en blanco reconozco que estoy nerviosillo"

Acabada de aterrizar en los pasillos del camerino del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los que no se pierden una' va ajustando los detalles de su tipo. Laca, laca, (con la que ataca a traición Francisco José Fernández Toté a sus chirigoteros) que no falte en las pelucas de estos compradores compulsivos, reyes de la última oferta, entre los que se cuenta el músico José Luis Bustelo, "nerviosillo" después de pasar "dos años en blanco".

"Por lo menos, estando en escena lo paso mejor que entre cortinas, que ahí es que no podía, me tenía que ir vamos, no soportaba ver a la agrupación en la que participara desde bambalinas", reconoce el autor que este año toma, de nuevo, la guitarra entre sus manos para pisar las tablas del Falla.

"Sinceramente -explica- yo al principio iba a colaborar pero después empezaron a surgir problemas en el grupo y nos quedamos sin guitarra, esta gente me enredaron y dije, venga, pues palante". Dificultades que reconoce Toté, otra de la patas del triunvirato creativo que se cierra con Jesús Manuel Selma Melli: "De todo, nos ha pasado de todo este año. Nos quedamos sin local, hemos ensayado en una nave muertos de frío, luego estuvimos un tiempo sin luz... Vamos, que hemos tenido muchos problemas para llegar al Falla".

Afortunadamente, todos los obstáculos han sido superados, en buena parte, por "el buen entendimiento" entre las tres firmas, aseguran. "Yo soy más serio pero Melli y Toté tienen muchas ocurrencias, son muy ingeniosos... A mi manera, yo también pero en el plano musical, pero ellos es que son tan chirigoteros... A Toté ya lo conocía y sabía que era así pero a Melli no y me ha sorprendido muchísimo", confiesa Bustelo que asegura en su proceso creativo le "da igual" hacer una melodía para una chirigota o una comparsa. "Yo confecciono una música, una que me guste, que me inspire, la que me sale, y luego ya se achirigota o se acomparsa, pero la música, música es", acierta.