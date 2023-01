El periodista José Yélamo debuta en el Carnaval de Cádiz con la chirigota del Bizcocho: "Es como una nube desde que se levanta el telón"

Muchos micrófonos buscaban esta noche a José Yélamo, presentador gaditano de La Sexta, que esta vez era el protagonista de la noticia con su debut en el Teatro Falla como chirigotero. "Ha sido todo muy rápido, que es lo que dice todo el mundo y es verdad, es como una nube desde que se levanta el telón hasta cae", contaba a los compañeros que le esperaban detrás del escenario tras la actuación de la chirigota 'Lo mi alma', de Antonio Álvarez, Bizcocho.

Yélamo ha cumplido "un sueño que tenía desde chiquitito" y ha sido gracias a la ayuda de su familia y al grupo liderado por Bizcocho, "que me lo han puesto muy fácil y han sido muy generosos". "El trabajo me ha llevado lejos de Cádiz y ahora que lo hago los fines de semana me he podido organizar", añadía en una noche donde estaba arropado por su padre Antonio Yélamo y su mujer Paula, que estaban en el coliseo gaditano.

El periodista aseguraba que creía que el día del estreno "no iba a llegar". "Ha sido un otoño muy largo, muchas semanas de aves, de quitarme de mi casa y mi mujer tiene un monumento, a mi familia". Porque yo no me quitaba de casa un ratito por la noche, si no dos o tres días "y con una niña chiquitita".

¿Qué te dirán ahora en Madrid?, preguntamos. "Espero que no me hayan despedido cuando llegue y me dejen presentar", bromeaba. "También espero que se me quite el maquillaje de aquí al sábado. No quiero preguntar mucho, yo llegaré allí así como si nada", terminaba vestido de fantasma.