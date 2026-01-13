Pedro Tamayo (Los Camerún de la Isla): "Llevaba 20 años queriendo sacar esta idea"

Pedro Tamayo, "hijo de padre camerunés y madre de San Fernando" que ha emigrado hasta Cádiz para cantar flamenco y jugar al fútbol, salía de la actuación de esta segunda sesión de preliminares más que satisfecho porque "llevo 20 años queriendo sacar este tipo, y tengo 35 años". Una vieja y surrealista idea que ha cuajado por fin en este Concurso, al que regresa haciendo tándem con Moisés Serrano en la autoría de la letra, y su viejo compañero de aventuras Borja Romero, en la autoría de la música.

"Entre el cuarteto, una cosa y otra no ha sido posible hasta este año, que no íbamos a sacar cuarteto y ya le dije al grupo que iba con los de Camerún". Una apuesta, 'Los Camerún de la Isla', cuanto menos arriesgada que han querido tratar desde el respeto en todo momento, "la gente estaba temiendo, pero teníamos claro que queríamos hacerlo de esta manera, desde el respeto absoluto, y ha funcionado bien".

Entre sus pataitas al flamenco y a la pelota también han querido venir a jugar con dos letras de pasodobles reivindicativas de las coplas de Antonio Martín, "que no se deberían perder, fíjate, que yo nací y ya llevaba 17 finales", así como de la esencia del flamenco frente al reguetón, "porque tengo primos y veo que a los niños ya nada más que escuchan eso. Y eso cantamos, que se está perdiendo la esencia de Paco de Lucía, Lola, del flamenco, ¿sabes?, que hay muchos artistas buenos para que los niños de hoy en día solo escuchen el chim pum, chim pum".

Un repertorio muy celebrado por el público, que esperaba ansioso a "los de Camerún", y a la eterna Carmen la nerviosa, "que a la gente le encanta y a mi ya no tanto", ríe el autor de la chirigota una vez soltado los nervios de esta primera noche, "a la que nos ha costado mucho llegar entre el trabajo, los que viven fuera, y los problemas y las cosas de cada uno. Pero al final ha salido bien y estamos muy contentos".