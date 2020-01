'El pasodoble interminable', de Juan Carlos Aragón, alcanza su octava edición

Su último libro y su única novela. La octava edición de 'El pasodoble interminable', de Juan Carlos Aragón, llega a las librerías después del éxito obtenido en ventas las pasadas navidades. Publicada por El Paseo Editorial, la obra cuenta las mil y una peripecias en la formación de una de sus agrupaciones de carnaval, retratando la fiesta y el concurso, desde la idea inicial hasta la final del Gran Teatro Falla.

"El Carnaval de Cádiz no necesita literatura. El Carnaval de Cádiz es literatura", aseguraba Juan Carlos Aragón. "El carnaval constituye precisamente el submundo gaditano ideal para la novela del escritor que no tiene ganas de inventarla. Y eso es lo que ha ocurrido esta vez", dijo el recordado y llorado autor, fallecido en mayo de 2019. Además de sus más de 40 agrupaciones, Aragón publicó dos libros de ensayo sobre la principal fiesta de Cádiz, 'El Carnaval sin Apellidos' (2009) y 'El Carnaval sin Nombre' (2012); y dos poemarios, 'La risa que me escondes (2010) y 'Los últimos versos del Capitán Veneno' (2015). 'El pasodoble interminable' es su primera novela.