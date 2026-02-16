Por un Paseo de la Fama cofrade

No seré yo quien ponga un pero a la colocación de la estrella de Adela del Moral delante del Teatro Falla. Que aunque fuera una figura principal de este Carnaval que detesto, siempre se lo perdoné por la pasión que puso, junto a su coro, para cantarle cada Jueves Santo al paso del Nazareno en la calle Santiago cuando tenían allí su peña. Dicho esto, convendría recordar al Ayuntamiento de Cádiz que en el interior de ese teatro también han triunfado personas que no son carnavalescas y merecen que sus estrellas se coloquen en un Paseo de la Fama. Pregoneros de la Semana Santa que merecen su placa, con una pequeña frase de sus pregones. Desde aquí pido una estrella para Don José Manuel Romo, el único pregonero de la Semana Mayor que salió a hombros del Falla. Otra para Don Emilio López, Don Fernando Pérez, Don Fernando Díaz, Don Miguel Ángel Novo, Don Juan Mera o Don Miguel Morgado. Otra estrella para Ramón Velázquez, que llenó tantas veces el Falla con sus conciertos solidarios ‘Al palo’. Y para El Chacha, el mejor encendiendo candelerías, El Pájaro, Goliath, El Poli, Pepe Valero... Ellos y muchos más dieron brillo a la Semana Santa de Cádiz y merecen una placa ante el coliseo de la plaza de Fragela, como dicen ahora los cursis refiriéndose al teatro. Pero claro, el Carnaval da más votos, ¿verdad Bruno?