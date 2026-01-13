Paco Castro, autor de la chirigota de Écija: “Este año queremos que la gente esté más atenta al repertorio”
El letrista de la chirigota de Écija, cabeza de serie de la tercera sección del COAC, apunta que no buscan el efecto del año anterior y cree positivo que el público les espere
Chirigota 'Este año nos hemos venío arriba'
La chirigota de Écija se ha convertido en una de las esperadas después de sus últimas participaciones, ‘Te como tu cara’ y ‘Al cielo con él’, con la que en 2025 se quedaron a un paso de la Gran Final del COAC. Con los hermanos Castro al frente, desde la agrupación cabeza de serie de hoy aseguran que, pese a su nuevo nombre -’Nos hemos venío arriba’- siguen viniendo con”miedo” y “respeto” y consideran que es positivo que el público tenga expectativas con ellos. La idea, “es totalmente opuesta” a la del año pasado, cuenta Paco Castro, su letrista, en esta charla.
Pregunta.–¿Cómo están las sensaciones a poco del estreno de una nueva chirigota en el Falla?
Respuesta.–Bien. Ya lo tenemos todo montado, hemos estado probando ya la escenografía y con el tipo puesto y de momento, creo que todo bien. Ya a esperar estos dos últimos días (la entrevista se hace el sábado), a pulirlo un poquito y a ver los últimos detallitos.
P.–¿Pesa ese ascensor que tan alto subió el año pasado o es todo lo contrario? ¿Crea presión que ya la gente os espere?
R.–Yo creo que es bueno que nos esperen ¿no? La agrupación está generando un poco de expectativa y no sé si eso será bueno o será malo, pero nosotros, que estábamos acostumbrados a lo contrario, pues me parece que nos puede venir bien, por lo menos que el público esté en la sala. Otras veces hemos cantado en última posición y nos hemos encontrado el Falla medio vacío. Es verdad que el año pasado la agrupación quedó muy bien, quedó en un buen puesto, pero estamos mentalizados en que no nos afecte. Además, la idea es totalmente opuesta, no tiene nada que ver.
P.–Entonces, y fijándome en el nombre ¿ no os habéis venido arriba? ¿o sea, se os ha subido a la cabeza o no?
R.–No, no, qué va (risas). No van por ahí los tiros. Cuando la gente lo vea, cuando se abran cortinas, ya se enterarán fácilmente. Como vamos con tanto miedo siempre, no se nos ha subido ni creo que eso nos pase nunca.
P.–La escenografía fue el año pasado parte importante de ‘Al cielo con él’, con ese grupo apretado en el ascensor. Sin que me pueda adelantar mucho, ¿lo será también este año? ¿buscan sorprender?
R.–Pues mira, no lo sé si sorprenderemos, porque este año la idea es que se abra cortina y que ya esté la luz encendida. La verdad es que creo que nos hemos centrado más que en el disfraz y que en la escenografía, que está todo muy bien también, pero no queremos conseguir ese efecto que hemos tenido, por ejemplo, en años anteriores, al encenderse la luz. Queremos que este año la gente esté más atenta al repertorio que a la puesta en escena o a la idea del tipo.
P.–¿Y han tenido problemas con la ya famosa vara 4 del escenario?
R.–No, no. Lo hemos hablado con el artesano y nos ha dicho que no. Que parece que sí lo han tenido otros compañeros que él también lleva, pero a nosotros parece que no.
P.–Por cierto, ¿primero anunciaron un nombre pero lo cambiaron por este último no?
R.–Sí, nombre e idea. Porque, bueno yo creo que es vox populi ahí en Cádiz que coincidíamos en idea con otra agrupación. La suerte es que, vamos, justo al día siguiente de presentar nosotros el nombre nuestro artesano nos dijo que un grupo iba exactamente de lo mismo y hablando con la otra chirigota pues cambiamos, porque nosotros teníamos la idea pero no teníamos nada de repertorio aún.
P.–¿Cómo es trabajar para hacer un repertorio con su hermano David?
R.–Pues empezamos siempre con el pasodoble, que mi hermano es el que lo presenta y en base a su música, pues ya yo voy viendo el resto de letras, al igual que el final del popurrí. Es verdad que él es el primer filtro. Se lo mando todo antes que al resto del grupo y si él me da el visto bueno, pues ya lo llevamos al ensayo a ver si le gusta al grupo. Puede haber discrepancias con él pero creo que es bueno también que haya dos puntos de vista. Lo que uno no ve, lo ve el otro, o ve que uno está metiendo la pata, entonces es más fácil.
P.–¿Considera que hay algún tipo de desventaja por venir a concursar a Cádiz desde Sevilla ?
R.–Me lo preguntan mucho, pero lo cierto es que nosotros no vemos ningún problema. Si tú vas a Falla bien preparado, con un buen repertorio, con el respeto que el teatro merece, creo que a final, a la larga, da su fruto. Y el público lo agradece, la prensa también, y algún año, pues el jurado. De momento nos sentimos súper bien tratados por todo el mundo y no podemos quejarnos.
P.–Y, viendo que en el COAC 2025 quedaron muy cerquita, supongo que se le habrá pasado por la cabeza la posibilidad de llegar a una final.
R.–El año pasado nos quedamos muy cerquita, es verdad. Pero ni siquiera el año pasado lo pensábamos, porque no supimos en ningún momento que habíamos estado tan cerca. Lo que sí, y previendo lo que nos pasó, que íbamos superando rondas y nos íbamos encontrando con que no teníamos repertorio, esta vez estamos ensayando más repertorio, por si acaso, para bien o para mal. No es por nada, sino porque no nos queremos ver en las mismas de tener que escribir dos pasodobles en dos días y aprendértelo, aunque lo hicimos encantados. Pero bueno, a lo mejor llega ahora este concurso y te quedas en preliminares.
¿Copla de Paco Alba?
El chirigotero de Écija cuenta que de pequeño tenía muchas cintas y una de ellas era un recopilatorio de coplas de Paco Alba, “que escuchaba bastante” Se queda con un clásico: “Viene a esta tierra un barquito”.
