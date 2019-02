El orden de los cuartos se sortea mañana

La fase clasificatoria de adultos finaliza esta noche y la Junta del COAC ha anunciado que mañana se celebrará el sorteo para determinar el orden de actuación en la fase de cuartos de final, que dará comienzo el próximo domingo 17 de febrero.

Al finalizar la función de esta noche, el jurado anunciará las agrupaciones que pasan a la siguiente fase del concurso. Tal y como establecen las bases, a cuartos de final llegará un máximo de 56 agrupaciones (el tope está fijado en 6 cuartetos, 12 coros, 19 comparsas y 19 chirigotas), siempre que superen la puntuación mínima establecida por el jurado en 170 puntos. Esta puntución es diez puntos inferior a la que habitualmente se tomaba como baremo en años anteriores. El pasado año no hubo esta limitación, sino que se optó por calificar a los grupos como apto o no apto. Según el acuerdo del jurado, para el pase de cuartos a semifinales también se exigirá un mínimo de 170 puntos, dado que no se arrastran los puntos de preselección, siendo de 405 la puntuación imprescindible para llegar a la Gran Final.

Será a las 9.00 horas de mañana cuando se celebre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el sorteo que determinará la posición en cada función en la que las agrupaciones clasificadas dentro de cada modalidad actúen en base al cuadrante aprobado al efecto este miércoles por la Junta del COAC. Es decir, que se ha predeterminado la estructura de cada sesión en cuanto a cifra y orden de modalidades. Lo que sortea es, en base al orden en el que han actuado en preliminares, cuál de las clasificadas dentro de cada modalidad actúa primero.

La fase clasificatoria de adultos se viene desarrollando desde el pasado 26 de enero con la participación de 148 agrupaciones (16 coros, 71 comparsas, 55 chirigotas y 6 cuartetos). Los días 15 y 16 de febrero el Gran Teatro Falla acogerá desde las 17.00 horas las finales de juveniles e infantiles, respectivamente. Los cuartos de final de adultos arrancarán el domingo 17 a las 20.00 horas y se prolongarán hasta el 23 de febrero, con ocho agrupaciones por sesión, abriendo las funciones los primeros premios de infantiles y juveniles, como ya se hizo el año pasado.

A continuación, el 24 de febrero se celebrará la primera sesión de las cuatro que integrarán la fase de semifinales, en la que participarán 32 grupos a razón de ocho por función. Los límites máximos por modalidad están fijados en las bases en cinco cuartetos, siete coros, diez comparsas y diez chirigotas. Las sesiones de semifinales también dará comienzo a las 20.00 horas.

El día 1 de marzo se disputará la Gran Final de adultos del COAC, con un máximo de cuatro agrupaciones por modalidad, siempre que se supere la puntuación máxima establecida en 405 puntos por el jurado. Cabe recordar que habrá un único descanso en la final del concurso, sin que estén contemplados en las fases previas.