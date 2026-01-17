Orden de actuación de la primera semifinal de infantiles del COAC 2026

Las semifinales infantiles arrancan este sábado, 17 de enero con la participación de 38 agrupaciones. Un certamen en auge, el de la cantera, que contará con seis semifinales infantiles, con hasta 38 grupos en total que actuarán en fines de semana a lo largo de seis jornadas que se repartirán en 17 y 18 de enero, 24, 25, 31 y 1 de febrero.

Orden de actuación 17 enero:

12.00: Chirigota 'Ojú qué pereza'. El Centro Cultural Carnavalesco Ibarburu prosigue con su encomiable labor de promocionar el Carnaval en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Para ello, en este Concurso presenta tres chirigotas en la categorías de infantiles, juveniles y adultos. En infantiles, estará presente con 'Ojú qué pereza'. Al frente de esta agrupación volverán a estar Francisco Javier Fernández Torres y Francisco Javier Menchón Domínguez.

12.45: Comparsa 'Las marmotas'. Antonio Reyes ha sido uno de los autores que, junto a José Manuel Cardoso, han llevado la voz cantante en el Carnaval de Barbate, participando en el Concurso con comparsas recordadas. Ahora, Reyes sigue centrado en la cantera, trayendo en este 2026 la comparsa infantil 'Las marmotas'.

13.30. Cuarteto infantil 'Si tú me dices ven lo dejo todo... o no'. La Algaba contará con un segundo cuarteto infantil en el Concurso con firma de Antonio Muñoz Molina, también autor del cuarteto infantil 'Blam, blam blam... digan lo que digan al final siempre me castigan'.

14.15. Chirigota 'Los doce hijos de Juan'. Parte del grupo de 'Los cebaduras', que consiguió el cuarto premio en 2025, contará con una cooperativa formada por seis autores para el Concurso en el que participará con 'Los doce hijos de Juan'. La idea parte del nombre de un conocido establecimiento hostelero situado en la barriada de La Paz. La letra correra a cargo de Manu Peinado, Juan Antonio Cuesta y Alejandro Gaviño, mientras que la música será de Diego Letrán, Felipe José Espinosa de los Monterios y Juan Manuel Armario.

15.00. Cuarteto. 'Las tatatatataranietas del Colorin Colorado'. El cuarteto es la modalidad que está más en auge en la categoría de infantiles y una muestra de ello, es el que presentan cada año José Carlos Patrón y Patrocinio Avilés, que en 2026 cumplirá su cuarta participación con 'Las tatatatataranietas del colorín colorado'.

15.45. Comparsa. 'Los comecocos'. La comparsa infantil barbateña de María del Mar Ramos y José Gutiérrez Ponce consiguió en su primera participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz el hito de entrar en la final y conquistar el tercer premio con 'Capitán Tapón', sobre todo por el enorme creciemiento de la calidad y la competencia en la cantera en los últimos años. Ahora, en 2026 el reto es conseguir mantenerse con 'Los comecocos'.