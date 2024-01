Los motes les delatan

Como ustedes comprenderán y porque ya me conocen un poquito después de tantos años asomándome a esta columna, yo no tengo eso que llaman internet y muy orgullosa que estoy de ello. Pero eso no quita para que de vez en cuando le eche un vistazo. Obligada, claro está. Suele ocurrir cuando viene a mi casa mi sobrino nieto Gumersindo, que me enseña cosas que se publican en ese engendro del demonio. Y ayer me mostró una sección que este periódico tiene en su ¿web?, ¿se escribe así?, y en la que los carnavaleros explican el porqué de sus motes. Bien por este diario, que no hace más que sacar las miserias de estos esmayaos. Que si el Chapa, que si el Tomate, que si el Ardentía... lo típico de las clases bajas. Qué se puede esperar luego en el Falla de los repertorios que escriben o cantan personas apodadas el Sheriff, el Canguro, el Cuartokilo, el Carapapa. Vamos, que en Puerto-2 hay menos motes que en el Carnaval. ¿Se imaginan ustedes eso mismo en la Semana Santa? El Diario no podría tener esa misma sección en el internet, dada la respetabilidad de las personas que participan en la fiesta grande de la ciudad que comienza cada Domingo de Ramos. Yo no conozco a ningún Carapalio, a alguien que se llame Paco el Respiradero o Juan el Tulipa. Por no hablar de esos hermanos mayores con nobles apellidos de cuna. Las comparaciones son odiosas... como la fiesta mamarracha de las ovejas negras.