Un gran nazareno

Que en Sevilla existe una gran admiración por el carnaval de Cádiz hace años que dejó de ser noticia; es algo archiconocido por todo el mundo, si bien es cierto que esto es extrapolable a cualquier provincia andaluza, no cabe duda de que Sevilla se lleva la palma. Creo haber oído que este año ha llegado a superarse el número de quinientas en cuanto a agrupaciones que a lo largo de la historia han pasado por el concurso provenientes de la provincia sevillana, alguna de ellas, como saben, alcanzando un notable éxito entre el público. Ese amor por nuestro carnaval y, por ende, por nuestra tierra, se puede reflejar en muchísimos sevillanos, pero hoy me gustaría plasmarlo en un nazareno y no me refiero a un penitente; nazareno, como saben, es el gentilicio de los nacidos en el pueblo sevillano de Dos Hermanas, cuyo nombre procede precisamente de las hermanas Elvira y Estefanía Nazareno, de ahí esa manera de conocer a los nacidos en dicha localidad.Ese nazareno, posee un humor tan inteligente que es capaz de crear un oxímoron para aunar a un ateo con un cofrade. Con esta reflexión perteneciente a uno de sus libros, es fácil adivinar que me estoy refiriendo al bueno de Manu Sánchez, auténtico amante de nuestra fiesta y profundo conocedor de esta. Escucharle hablar del Carnaval de Cádiz es enriquecedor: cómo describe el ingenio de cada copla, cómo relata las sensaciones que le embargan cuando escucha una letra o cómo siente a esta ciudad en cualquiera de sus facetas. Se ve, de lejos, que no es impostado. Por ello, desde estas líneas que ponen fin a este último artículo del Carnaval 2024, quiero mandarle a Manuel Sánchez Vázquez mi más sincero agradecimiento por llevar a nuestra tierra como estandarte, una tierra hacia la que siempre tiene palabras de admiración y cariño y en la que es incuestionable la reciprocidad existente entre esos sentimientos.