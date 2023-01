Tres décadas del Diario del Carnaval

EN primer lugar, quiero felicitar a Diario de Cádiz por la edición número 1000 del Diario del Carnaval y dedicar este artículo, con motivo de tan importante efeméride, a una reflexión que acabo de hacer y que, seguramente, algún aficionado también se lo habrá planteado en alguna ocasión; me estoy refiriendo al hecho de elegir a la mejor agrupación de estos últimos 30 años. La realidad es que resulta casi de Perogrullo catalogar como difícil la tarea de elegir una entre tantas. Pues bien, imagínense si quisiéramos seleccionar el mejor pasodoble o tango que se haya cantado en estas tres décadas. Obviamente aún sería más complicado; no obstante, para hacerlo un poco más sencillo, sí voy a mojarme en este apartado. ¿Cuál es la para mí la mejor letra dedicada al carnaval de Cádiz desde que se edita este suplemento carnavalesco?

Teniendo en cuenta que estaríamos reduciendo ya un número ingente de letras al orientar exclusivamente estas a las que se han dedicado a nuestra propia fiesta, yo tengo decidido cual es la mía sin ningún género de dudas: “Igual que en una mezquita” de 'Los Millonarios'.

Reconozco que no solo me emocioné cuando la oí por primera vez sino que sigo haciéndolo cada vez que la vuelvo a escuchar. No hay mejor manera de defender nuestra fiesta de quien osare vilipendiarla o quien frivolizando sobre tal manifestación popular tratare de menospreciarla y de convertirla en un vulgar botellón. Perdón por utilizar el futuro de subjuntivo, hoy casi en desuso, pero me gusta hacerlo porque suena a terminología jurista, a sentencia y a laudo que fue lo que Juan Carlos dictaminó con su literatura, comparando nuestro carnaval con la religión más respetuosa que pudiere existir. La poesía de Juan Carlos Aragón que emergió de manera brillante en ese pasodoble, unida a una de sus músicas más resplandecientes, consiguió calar de tal manera en el alma de los gaditanos que dicha creación será difícilmente superable.

Y no menciono ya el clero, de ‘Los peregrinos’, por tratarse de una cuarteta y no entraría en liza en esta pugna que me acabo de inventar, pero tanto una letra como la otra son para enmarcar, porque son, sencillamente, de otra dimensión.