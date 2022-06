Las cositas del reglamento

Lo del Carapapa con el reglamento del Concurso no es nada nuevo. Ni ninguna polémica posterior será la última. El reglamento del COAC, como cualquier otro, tiene sus lagunas y es bastante sencillo buscarle las cosquillas. Un reglamento es como la ley, que se va cambiando conforme alguien se la va saltando en algo no escrito, o bordeando el filo de la navaja. Repito que esto no es nuevo. En aquellos años de ‘Los Sanmolontropos Verdes’, y hasta ‘Los Borrachos’, fuimos expertos en eso de bordear, nunca mejor dicho, el reglamento. Un reglamento que hablaba de Presentación de 3 minutos y Popurrí de 8, pero no decía nada de la duración de un pasodoble, así que incluso pensamos en hacer un pasodoble de 20 minutos. También se recogía en el reglamento de esos años que el repertorio sería Presentación, 2 Pasodobles, 2 Cuplés y Popurrí, pero no se especificaba el orden, que se daba por hecho, de manera que tu podías presentarte en el Falla empezado la actuación por el popurrí, luego los dos cuplés, dos pasodobles y acabar con la presentación, cosa que también barajamos. ¿Hubiera sido aquello una falta de respeto al concurso o una denuncia al débil reglamento? Pues aquellos escarceos nuestros con la legalidad del reglamento sirvieron para pulirlo y redactarlo de modo más explícito en años posteriores, sin duda como ocurrirá ahora con los casos del Carapapa y otras agrupaciones que salieron por febrero. Pero, por más que se quiera revisar, un reglamento nunca será perfecto y siempre tendrá sus fallos. Porque La Laguna no solo es un barrio de Cádiz, sino una cosa que siempre existirá en el reglamento. Y cuando alguien la encuentra, solo queda asumir que te la han colado, tragar saliva e intentar corregirlo de cara a próximas ediciones. No hay más, señores. Aquí en carnaval está todo inventado.