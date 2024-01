LAS principales y más importantes distinciones en la fiesta se dan por la trayectoria y dilatada vida de una persona dedicada al festejo de febrero. Destacan el Baluarte del carnaval, de la Fundación Cruzcampo, y el Hércules de oro. Sin desmerecer La Estrella de Oro, La Paniza, de la peña Paco Alba y la Careta de la Salle Viña. Todos estos premios honoríficos son otorgados por calidad, por la dedicación demostrada y empeño en defender nuestra fiesta. Luego hay un reconocimiento que es por cantidad y es el más deseado por las ventajas que ofrece cada año. Me refiero a cantidad de años en el concurso del Falla; el Antifaz de oro. Sé de muchos comparsistas que después de cantar en la primera o segunda fase del concurso han colgado el tipo y hasta el año que viene. Lo de cantar en la calle es como faltarles el respeto, algo desconocido para ellos. De esta forma, se da el caso de que una persona ha cantado veinticinco años en el teatro, pero la calle ni la ha pisado. Solo por eso tiene derecho al preciado pin. ¿Acaso tiene más merecimiento el comparsista que busca protagonismo, solo en el Falla, que Salvador Fernández Miró con tantísimos años de cartel y repertorio callejero? No me parece justo, ni normal, pero así están las bases que regulan la concesión del ansiado reconocimiento. Hay que cambiar las normas, establecer otras que se ajusten más al carnaval en general, por calidad y no solo por cantidad de concursos. ¿Por qué no se cambian entonces? Puede que la asamblea de antifaces esté dividida en la concepción de las bases y, muy posiblemente, un corista piense distinto de un comparsista. No se me ocurre mas solución que abordar el tema con tiempo, estudiarlo a fondo para dar a cada uno lo que le corresponde. Si se trata de distinguir, vamos a hacerlo. Distingamos a un autor, que se lleva todo el año liado, de un componente. Diferenciemos a uno que canta en la calle del que desaparece después del Falla. Démosle la forma adecuada, correcta y justificada a la concesión de este premio. Y si les parece bien como está, entonces por años, finales, pregones, cantera y muchos etcéteras, se lo tienen que conceder al regidor de escena: Don Miguel Angel Fuertes.