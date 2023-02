Y ahora Málaga

Los malagueños le tienen tanta inquina a Sevilla que ahora quieren arrebatarle a la madre y maestra el monopolio de rivalidad con Cádiz. El detonante, según me cuentan mis pajaritos desde la Costa del Sol, es que a una chirigota machistoide le están dando para el pelo en las redes sociales gaditanas. Total, que con tanto Twitter y tanta opinión (ayyy Teo cuánto te echo de menos) se está denunciando una campaña de odio de Cádiz a Sevilla. Llegan a decir que todo está promovido por el arcarde chirigotero, que si no puede ver a Juanma Moreno porque no se acuerda de esta tierra y todos los proyectos van para su tierra, que si ahora quiere hasta enlazar Sevilla y Málaga por AVE cuando ni siquiera hay una triste autopista entre Cádiz y Huelva... en fin, para no aburrirles. Que estos talibanes del gaditanismo más chabacano ya están pidiendo que se impida a los grupos de fuera actuar en el Falla. Lo que oyen, mucho Cádiz cuna de la libertad, Cádiz la ciudad que sonríe, la ciudad abierta y a la primera crítica, zasca, en toda la boca. Hombre, lo bueno es que entre peleas de chicos y chicas, de sevillanos con gaditanos, de gaditanos con malagueños, de malagueños con sevillanos, no se dan cuenta que esa aberración bautizada con el nombre de COAC está de capa caída. Pero si ya hasta copian nombres y tipos de comparsas de Huelva, por favor. Seguid así, hijos míos, que muy pronto el Cristo de la Expiración podrá atravesar Fragela sin ese templo de perversión rojizo en medio.