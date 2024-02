Nada. Ni la lluvia los frena. Ya están aquí. Bulliciosos, por decirlo educadamente, los acólitos de Don Carnal. Me toca una semana de reclusión total, porque la que está aquí no pisa la calle hasta el Miércoles de Ceniza, cuando me encaminaré hasta San Antonio para marcar mi apergaminada frente con la señal de la cruz del Salvador. Así que, mientras tanto, me entretendré con las películas del Oeste de 13TV y los concursos de la tele. Tendré que hacerle kilómetros a mi nuevo tacatá por el pasillo de mi casa mientras fuera escucho esta fiesta del demonio. Lo que me faltaba ya era ver como el tal Sheriff se quitaba su disfraz de Grinch de Cádiz, que, mire usted, tenía su punto, para vestirse de cowboy y mancillar también a esos hombres que fueron capaces de expandir la doctrina de Cristo por esas tierras pobladas de indios pieles rojas. ¿Pero es que no vais a respetar nada? ¿Ni la memoria de John Wayne, John Ford, Howard Hawks… Nada, todo a chanza. Todo a broma. Hasta a los hermanos Dalton parodiaron estos sátrapas, qué lástima de Lucky Luke. Más quisiera ese Sheriff de Loreto parecerse lo más mínimo al vaquero. Igual en sus andares se asemeja algo, pero poco más. Y miren ustedes que a mí este Juanma no me cae mal. Es de los pocos que, al menos, cuando gana está feliz y cuando pierde se conforma. Porque esa es otra, qué mala baba tienen estos carnavaleros. Eso también es contagioso, porque hay que ver la perra que han cogido en Sevilla con que tiene que ganar en Cádiz una de sus chirigotas. Voto telemático piden. Jejeje. Voto telemático para elegir la mejor chicotá por Dios.