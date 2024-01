Llanto de un solo día

Me encontraba esperando turno en una tienda de artículos religiosos presta para comprar un rosario de cuentas de marfil cuando escuché a una clienta que lamentaba cómo su hijo llevaba todo el día llorando cual San Lorenzo Mártir en la parrilla. Me acerqué, como buena samaritana, para ver si podía darle consuelo. Pensaba que su hijo estaba triste por perder el trabajo o por cualquier doloroso percance como que su cofradía se quedase sin salir la próxima Semana Santa. Quién sabe, incluso un desengaño amosoro (Dios me libre a mí). Estuve a punto de caer al suelo cuando me contó la verdad: “Mi hijo sale en una comparsa y está así por las críticas de la prensa”. Es decir, que un mozo como un trinquete llora porque unos periodistas, seguro que con buen criterio, han puesto verde a su agrupación. Del susto casi paso a la risa, pero no era correcto mofarse de tan afligida madre, que bastante tendrá con aguantar a un hijo vago, poco aseado, con menos dientes que un pato de goma y sin oficio ni beneficio. Y pensé: bien por la prensa. A ver si cunde el ejemplo y esas críticas negativas disuaden a los iletrados estos de sacar estos engendros semimusicales. Aunque visto el número de agrupaciones que sigue viniendo al Falla la prensa no tiene tanta fuerza como antes. A estos desarrapados, como carecen de pudor y vergüenza, les da igual que los pongan verde. Lloran un día como el hijo de esta señora y al día siguiente ya están pensando en seguir el año próximo, y se les olvida lo que han perpetrado el año anterior con nocturnidad y alevosía. Qué cruz.