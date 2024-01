Juanmi Vega, mi pregonero

Juanmi Vega no me ha defraudado. El director de Canal Sur Radio, y próximo pregonero de la Semana Santa de Sevilla, se viste por los pies. Antes de recibir las pastas de su proclama, entregada como cada año por la tertulia cofrade El Cirio Apagao, había tomado la decisión de no retransmitir las sesiones de esa aberración que es el Concurso del Falla para el resto de Andalucía. Con dos pregones. Sevilla, madre y maestra, no tiene por qué contaminarse con las coplas bajunas de esta chusma. Menos mal que ha llegado mi Juanmi, con esa carita tan gitana, ese pelito canoso, ese buen carácter que siempre ha mostrado con todos, y, con el respaldo de ese PP que sabe bien que hay que beneficiar a Málaga y Sevilla y pasar de Cádiz, ha hecho valer su criterio. Si mis piernas me lo hubieran permitido yo misma me habría acercado para darle un abrazo y felicitarlo doblemente, primero por su nombramiento y después por ahorrar a los andaluces las ordinarieces de esta tropa de mentecatos. ¿Que hay gente mayor que no tiene internet y se queda sin poder escuchar el Falla por la radio por primera vez?, pues mire usted, siempre puede sintonizar uno de esos programas culturales tan bonitos que pone Andalucía Información a esas horas. Bastante daño ha hecho ya Canal Sur llevando el Carnaval de Cádiz a todos los rincones. Lo tuyo sí que será un pregón, y no lo que dará el Sheriff en San Antonio, al que en vez de las pastas le van a regalar dos papeles de estraza pringaos de aceite del freidor para meter los folios.