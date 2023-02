Cruces de ceniza para todos

Nunca he entendido por qué esta ciudad tiene que ser más que nadie. A ver, pecadores, si en Río de Janeiro, si en Venecia o Santa Cruz de Tenerife, el pelmazo de Don Carnal replega velamen el Martes de Carnaval ¿por qué narices en Cádiz tiene que proseguir el desmadre? Y este año amenazan con bailes en esa Sodoma que es la carpa y hasta batalla de coros en el Paseo Marítimo la tarde del Día de Andalucía. Como si no hubiéramos tenido bastante. Menos mal que no todos han caído rendidos al influjo alcohólico y hedonista. De hecho hay Grupos Jóvenes de hermandades, como el de La Palma, que da gloria de verlo, ahí está, dando la cara, pensando en nuestra Semana Mayor y huyendo de los borderíos de estos mequetrefes, que ya no respetan ni a los muertos. Se piensan que la libertad de expresión les permite no dejar títere con cabeza sin ningún tipo de responsabilidad moral ni penal. Me estoy pensando muy seriamente sacarme en la UNED la carrera de Derecho y empezar a meterles unas querellas por lo civil y lo criminal que ríete de Perry Mason. Empezaré por el repugnantoide COAC, pero seguiré por las agrupaciones ilegales, que desde luego más de una debiera cumplir al menos un arresto domiciliario, porque ya no sólo es que no sean graciosos, sino que encima tienen una superioridad moral descacharrante. En su descargo he de decir que cantan tan bajito y tan malamente que ni siquiera provocan que suba el volumen de la telenovela turca.