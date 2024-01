Clásico o tópico

Muchas veces calificamos a una agrupación de clásica y añeja por el repertorio que atesora, por su música, por su tipo o simplemente porque su forma de cantar obedece a los cánones más tradicionales de la fiesta. No obstante, a veces algunos grupos, afortunadamente los menos, en ese intento de conservar ese estilo genuino, terminan cayendo reiteradamente en frases manidas y ajadas que no aportan demasiado al aficionado. Igualmente ocurre con las músicas que se crean que, lejos de emocionar a los que amamos esos compases de antaño, lo que consiguen es construir melodías con retales que pueden evocar a épocas pasadas, pero, en ocasiones, por la similitud con otras composiciones de agrupaciones antiguas, rayan el calco y la analogía armónica.

Dicho esto, hay también que considerar la dificultad que nos encontramos los autores a la hora de crear algo que resulte original y fresco intentando acaparar la atención de los aficionados, sobre todo, después de tantísimos años viendo y oyendo agrupaciones de carnaval. Por ello, desde mi punto de vista, hay que valorar, por encima de todo, dicha faceta innovadora, ya que, la originalidad mezclada con lo tradicional debe ser la fusión perfecta, combinado ideal pero difícilmente alcanzable. En cualquier caso, como ya he comentado en ocasiones anteriores es una alegría ver como jóvenes autores apuestan por intentar recuperar ese estilo genuino al que estamos haciendo referencia. La evolución no está reñida con el mantenimiento de las raíces, raíces de las que provenimos y que nos han llevado a alcanzar un auge difícilmente imaginable hace algunas décadas. El compás llamado “tres x cuatro”, que en la mayoría de las ocasiones que se dice emplear obedece más al “cuatro x cuatro” que a aquel; suele ser la bandera a la que nos aferramos para defender nuestra forma auténtica de cantar. Esa que nos eriza el vello cuando un grupo consigue conectar con el escuchante, esa que por su sencillez resulta tremendamente dificultosa y que no todos son capaces de lograr.