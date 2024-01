"Hoy pasaré por todo tu rebaño, separando toda oveja manchada y moteada, es decir, toda oveja oscura entre los corderos, y la manchada o la moteada entre las cabras”. (Génesis 30:32). Dios es sabio y por eso quiso apartar de los caminos a las ovejas negras. Así se considera, al parecer, un célebre autor, el que insultó al Papa Juan Pablo II, entre otras lindezas de su historial de pamplinas. Así, cual oveja de fantasía, apareció en el Falla el jueves, según he visto en la portada de nuestro Diario. Una monería de un autorcillo que va de enfant terrible, de anticlerical incluso, cuando todos sabemos que profesó su fe (al menos hasta hace un tiempo) al Nazareno y que cargó al Cristo de la Vera-Cruz. ¿Qué le habrá pasado para convertirse, según él, en una oveja negra? ¿Qué doloroso hecho le ha apartado del camino de la rectitud? ¿Es de verdad una oveja descarriada o es una pose carnavalesca para contentar a sus incultos seguidores? Lo cierto es que ya está mayorcito para ir de hombre fatal. Le pega ya retirarse y dejar de jugar a ser rebelde. Luego de verle en la portada me contaron que atacó a mi Bruno cuando el pobre solo lleva unos meses intentando enderezar esta ciudad que se había convertido estos ocho años en una Sodoma y Gomorra de manual. Qué forma de pagar a un partido que le nombró pregonero. Pero ya se sabe que estos poetuchos de garrafón no conocen a nadie a la hora de soltar esos balidos, nunca mejor dicho, en el muy profanado escenario del Falla. Un buen perro les soltaba yo a las ovejas negras en el próximo pasacalles. Beeeee. Anda ya, Antonio, que estás muy visto.