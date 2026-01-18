La octava sesión de preliminares del COAC 2026, en directo
Sigue con Diario del Carnaval todo lo que ocurre este domingo en el Gran Teatro Falla
Orden de actuación de la octava sesión de preliminares
El Teatro Falla vive este domingo la octava sesión de preliminares de este COAC 2026, con siete agrupaciones más en la lucha por pasar a la siguiente fase del concurso. El coro del Chapa, este año 'La carnicería', abre la función a las 20:00 horas. Entre otros grupos, esta noche se vive la vuelta de la chirigota de Los Molina tras un año de descanso. La comparsa de Rober Gómez y José Juan Pastrana presenta este año 'La muñecas' tras entrar en cuartos de final en 2025.