Lolo Benítez Molina: "Traemos una chirigota Molina de toda la vida y creo que va a gustar"

‘Los Compay’ será esta noche la vuelta de una chirigota esperada por los aficionados, la de Los Molina. Su músico y alma matter, Lolo Benítez Molina, llega con fuerzas renovadas, junto a Javi Tinoco y Gonzalo Madrid, y trae una agrupación “del rollo que nos gusta a nosotros, con frescura, añeja pero no rancia”, “una chirigota Molina de toda la vida”.

Pregunta.–Vuelven tras un año fuera del concurso, ¿cómo están esos nervios?

Respuesta.–Pues ahora mismo con la mente a tope (hacemos la entrevista el viernes), cambiando, moviéndolo todo, lo que es el nerviosismo de última hora.

P.–El año pasado presentaron este mismo nombre de ‘Los Compay’ pero finalmente decidieron descansar.

R.–Bueno, con el tema de la ansiedad, me metí en el ensayo y se me caía el techo encima Así que después de un año bueno, como el que tuvimos con ‘Los chabolis’ decidimos mejor hacer antología para matar el mono y hemos estado cantando por toda España Hemos cogido fuerza, todo muy bien y haciendo el repertorio a fuego lento.

P.–¿Había ya algo hecho para 2025 que hayan podido aprovechar?

R.–Qué va, no tenía nada. Tenía 20 segundos de presentación y la idea. Y con esta hemos tirado, porque era buena. Que si no salió no fue porque la idea no nos convenciera. Es del rollo que nos gusta a nosotros, la chirigota es una chirigota Molina de toda la vida y yo creo que va a gustar, vamos a ver...

P.–Y sin contarme mucho, ¿que nos puede adelantar de estos ‘compay’?

R.–Te puedo decir que la chirigota es una chirigota de toda la vida, como la que nos gusta a nosotros. Pero tiene mucha frescura, que es añeja pero no es rancia.

P.–¿Y nos traerán de nuevo dos pasodobles como con ‘Los chabolis’, su última chirigota?

R.–No, no. Este año me conformo con uno, que me ha costado hacerlo un montón. No es que no me gustara la experiencia, porque nadie le puso pega, pero prefiero uno y que la gente se quede con la música. Es verdad que este año lo he llevado más tarde de lo normal porque creo que últimamente lo estaba haciendo más cómodo y le faltaba la garra que nosotros siempre hemos llevado. Y este año me propuse sacar un poquito más de garra, sin perder la melodía y sin perder el gusto pero que pueda meter la garra y levantar el vello como siempre lo hemos hecho nosotros.

P.–¿Siente uno más presión al tener que hacer el pasodoble de los Molina, mantener el tan claro sello de vuestra casa?

R.–Es responsabilidad, presión no quizás. Pero a lo mejor te impide un poco competir con armas que otras agrupaciones compiten, porque nosotros mismos nos ponemos los topes. Pero es verdad que cuando hemos hecho cualquier cosita fuera de lo normal nos hemos equivocado. Quizás yo pueda innovar un poquito en meter algún instrumento, en llevar una presentación un poquito más movida, llevar dos músicas de pasodobles, pero salirme del tiesto ni me gusta a mí ni le gusta a mi grupo. Y es verdad que hoy en día el Carnaval se está abriendo a otras muchas cosas, más efectista, y a lo mejor compiten mejor. Pero la idea de nosotros es ir a competir también pero con lo que a nosotros nos gusta.

P.–¿Qué recuerdo le queda de su última chirigota, ‘Los chabolis’? Se quedaron muy cerquita de volver a una final.

R.–Sí, tengo una espinita clavada con ‘Los chabolis’. Porque nos equivocamos nosotros con los cuplés de semifinales y nosotros para llegar arriba tenemos que tener un 10 en todo. Hicimos una parafernalia de última hora, porque nos pisaron todos los cuplés y creo que nos costó la final. Pero bueno hemos aprendido para este año. Fue una chirigota que gustó muchísimo, el final del popurrí se ha quedado y ese es mi premio.

P.–Vuelve Javi Tinoco contigo a la autoría, unido a Gonzalo Madrid, ¿cómo es el trabajo de este trío de autores?

R.–Muy bien, muy bien. Normalmente el peso del repertorio lo llevo yo, en el sentido de la idea, el tipo, la vestimenta, la música, la afinación... Javi se encarga de hacer los pasodobles y Gonzalo más conmigo de la parte humorística. Y la verdad que lo llevamos muy bien, cada uno tiene su parcela.

P.–Y ya que han pasado unos días de preliminares, ¿cómo está viendo el concurso en chirigotas?

R.–Ufff. Yo no veo nada, porque lo que hago es ponerme pegas, que si este viene bien, y para estar sufriendo... Ya cuando termine el concurso disfruto con todos mis compañeros. Tú sabes, el venenillo.