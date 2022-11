El número de agrupaciones inscritas para el COAC 2023 llega a 98

Un total de 16 agrupaciones se inscrito este jueves para participar en el COAC 2023, elevando a 98 el número de registradas hasta el momento. El plazo se cerrará el próximo domingo 13 de noviembre y el Ayuntamiento anuncia que la oficina de la Delegación de Cultura y Fiestas ubicada en el edificio ECCO permanecerá abierta el sábado y el domingo en horario de 11.00 a 14.00 horas para atender las posibles solicitudes de inscripción.

En adultos han formalizado su alta las comparsas 'Los trampucheros' (Cádiz), de Germán García Rendón con dirección de Adrián Páez Rodal, en 2022 'Los conquistadores'; 'Las que no pierden el tiempo' (Puerto Real), de Antonio José Toledo González y Alejandro Rodríguez Ferrera, dirigida por Jesús Rodríguez Suárez; 'La conquista del pan' (Ceuta), con letra de José Miguel Romero Martín y música y dirección de Alfredo Luque Beltrán; 'El andalú' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), de José Manuel Utrera López y Ramón Jiménez Zamudio; 'La suerte está echada' (Morón de la Frontera, Sevilla), de Juan Miguel Sánchez Elías y Jerónimo Cubero Senin; y 'Tierra' (Rota), que lleva letra y música de José Manuel Pavón Pacheco, con dirección de José María Puyana García de Quirós.

En chirigotas se han registrado 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba' (Puerto Real). de José Manuel Pérez Martínez y dirigida por Andrés Catrofres Sambruno; 'Ahora no me acuerdo del nombre' (Algeciras), de Agustín Carlos González Galiano y José Rafael Castro Maíllo, con dirección de Francisco García González; 'Sin perdón' (Málaga), que cuenta con repertorio de Daniel Mayorga Rubiales y José Antonio Mora López, con José Luis Gallego Perea en la dirección; 'Chirigota Juanito Manos Verdes' (Algeciras), de Ramón López Rodríguez y Luis María Rodríguez Rondán, y dirección de Jesús Casas Contreras; y 'Los cuñaos' (Camas, Sevilla), con letra de Félix Cobos Rubio, música de David Aparicio Collantes y dirección de Luis Pino Antón.

También se ha inscrito el cuarteto de Cádiz 'El COAC "No pasamos ni una más', con autoría de Daniel Rosales Gatica y Agustín Casado Expósito, y dirección de Ismael Rueda García.

En infantiles se apuntaron la comparsa de Puerto Real 'Los notas de prensa', que lleva la autoría de Mónica Rodríguez Palomero, Gabriel López Suárez y Juan Eloy Martell Sánchez, bajo dirección de Rocío González Montesinos; las chirigotas 'The golden boys' (San Fernando), con dirección de Pablo de la Rosa Ortega y repertorio de Daniel Oliva Gómez, Miguel Monje Gómez y Raúl María Cabrera Fernández, y 'Los que van un paso por delante' (Cádiz), de Juan Pérez Casado y Manuel Santander Grosso, dirigida por este último; y el cuarteto 'Lo que siempre la empatan' (Cádiz), que tiene autoría de Sergio Guillén Bancalero, Jesús María Melero Jiménez y Manuel Domínguez Portilla, y dirección de Hugo Sánchez Pérez.