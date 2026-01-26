Nuevas calles para gente de fe

Leo en este rotativo que pronto habrá nuevas calles en la ciudad que deberán ser rotuladas con nuevos nombres. Y me quiero adelantar proponiendo algunos, antes de que este Ayuntamiento bienqueda y blandorro escuche a los carnavaleros y otras hordas comunistas de esta ciudad otrora ejemplo del buen gusto y el orden. Que ya estoy mala de pensar en la Rotonda Ana Camelo, avenida de Adri o Callejón de Barcia. No, por Dios. O, lo que sería aún peor, Paseo Cascana y Glorieta Ángel Gago, avenida del Taka o calle Carapalo. Por ello, ahí van algunas de mis ideas sobre gaditanos de verdad, gente de fe, buenos cofrades, que merecen integrar el nomenclátor, así como términos de nuestra Semana Santa: Paseo Bancalero, paseo del Manto Bordado, avenida Ramón Velázquez, avenida Seisdedos, callejón Goliath, glorieta Francis Lucero, glorieta Marco Antonio Huelga, calle Horquilla, calle Carlos Alarcón, calle Fernando Pérez, calle de la Manigueta derecha o calle Pablo Durio. Se me ocurren más, pero no hay calles libres para tantos. A no ser que a este Ayuntamiento le asalte la cordura y le quite a las calles nombres impíos e izquierdosos. Incluso mucha gente aplaudiría una calle a una mujer que ha sido el adalid de las buenas costumbres, del recogimiento y el fervor, de la rectitud, de la humildad y de la defensa de la religión católica: una tal Doña Cuaresma.