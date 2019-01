Un jurado del COAC 2019 podría estar por primera vez frente al escenario

Un jurado del COAC podría ubicarse, por primera vez en la historia, según el estudioso de la fiesta Eugenio Mariscal, frente a las agrupaciones, junto al palco municipal, en lugar de hacerlo, como es tradicional, en un tornavoz. El presidente del jurado de la cantera, Luis Rivero, fue quien propuso cambiar la tradición. En un principio también iba a hacerlo el jurado de adultos, pero finalmente no será así. No quiere arriesgarse y prefiere conocer la experiencia del jurado de la cantera en esta nueva localización para, en el caso de resultar positiva, proponerla para los mayores en el futuro. Rivero justifica el posible cambio: “La ubicación actual no es la más idónea para valorar las actuaciones, pues la obra no se oye ni se escucha en su totalidad, solo por un lateral de la misma. De frente podremos valorar las actuaciones en su conjunto”.