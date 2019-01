El Carnaval inspira las nuevas historias de Fran Reyes

El pasado mes de abril vio la luz La procesión de las almas, la primera novela del gaditano Francisco de los Reyes Ruiz. Una historia ambientada en Cádiz, pero sin relación alguna con el Carnaval. Su pasión por las coplas, forjada tras más de media vida componiendo y defendiendo tangos y pasodobles sobre las tablas, sí inspira su segundo trabajo, que presenta a las 21.30 horas de este sábado en el Café Teatro Pay Pay.

Salud, Febrero y amor es, según Fran Reyes, un libro "de Carnaval puro y duro" y que pone "una primera piedra" para lo que su autor pretende convertir en saga. La gran novedad de esta novela es que, además de una historia que define como "mitad romántica, mitad intriga", el autor da paso a cada capítulo con una copla inédita cosecha de la casa. "Me apetecía hacer algo así. Me encanta hacer Carnaval y cada capítulo empieza con una copla original". Coplas que saltarán del papel al escenario este sábado en el Pay Pay, pues durante la presentación del libro se grabará un CD en directo que próximamente también será distribuido y cuyos beneficios serán donados a la asociación Calor en la Noche.

Amigos y compañeros, entre ellos "gente del coro de los Niños -del que forma parte-, chicas que salen en comparsas o carnavaleros de Sevilla" prestarán sus voces para que las coplas compuestas para Salud, Febrero y amor tomen forma en el escenario del local ubicado en el gaditano barrio de El Pópulo. Ejercerán de presentadores el periodista Luis Rossi y Nandi Migueles, autor del coro con el que Reyes acudirá este año al Gran Teatro Falla.

"Me encanta documentarme y en este libro hay mucha historia del Carnaval"

Como en su primer trabajo literario, el gaditano ha llevado a cabo una minuciosa tarea de documentación para la elaboración de esta novela. "Me encanta documentarme y en Salud, Febrero y amor hay mucha historia del Carnaval. Me gusta contribuir a que la gente sepa una parte de la historia no tan conocida, y es que el Carnaval es algo muy serio. Y es que aquí ha muerto gente por hacer Carnaval, se retiraban instrumentos, letras... de hecho a las ilegales se las llamaba ilegales por algo, es que eran ilegales de verdad", recuerda.

La unión entre literatura y Carnaval está de moda. En poco más de una semana de vida, Salud, Febrero y amor "ha tenido una acogida fantástica" y su autor ya piensa en encargar una segunda edición, además de trabajar en dar continuidad a la saga. Su pasión por la historia irá más allá en una segunda parte que ya tiene en mente y que estará ambientada en los años 40. "Valoro mucho de esa época la habilidad que tenían entonces para decir todo lo que decían eludiendo la censura". Así que, teniendo en cuenta todo lo vivido, "es una pena que ahora exista la autocensura en los propios autores", señala.