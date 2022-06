La última de las muchas mujeres que han cantado en la Final: "Se ha marcado un antes y un después"

En coros, en cuartetos, en chirigotas y en comparsas. La mujer ha estado presente en todas la modalidades durante esta gran final del Falla y Alicia Trinidad, componente de la 'Después de Cádiz ni hablar' será la última en pasar por las tablas del coliseo.

"Hemos dado un pasito adelante y no vamos a rendirnos, poco a poco, pero creo que esto va a marca un antes y un después", comentaba Alicia Trinidad, que se ha incorporado al grupo de la cantera como una más, "exactamente igual". Y su voz, de contralto, se ha conseguido empastar de una manera suave entre todas. "con mucho trabajo, pero se ha conseguido y así me lo han comentado la gente". Sin duda.

Alicia no es nueva en esto, salió por primera vez con 15 años y desde entonces ha participado en distintas agrupaciones, la última -antes de pasar al grupo de Tomate y Piru- fueron 'Las envenenásss", de Romero Bey, "pero siempre con un grupo mayoritario de mujeres". La llamaron para salir con 'los niños' y aunque en principio dudó no ha podido ser mejor decisión. "Llevo dos días llorando como las locas, estoy super sensible porque creo que no soy consciente de lo que nos está pasando", apuntaba.

"Del momento del pase tengo hasta lagunas, son muchas sensaciones encontradas", decía recordando del pase a la final. "Me subiría la tensión o algo", bromeaba, deseando disfrutar, ya esta mañana con su comparsa. Hasta un compañero se ha rapado cumpliendo su apuesta de hacer si estaban en la final

Se alegraba también del pase de 'We can do... Carnaval' donde tiene a grandes amigas. "Estoy muy orgullosa, para mí es maravilloso", decía la joven antes de cantar y cerrar una gran Final.

Más mujeres

Esta noche el género femenino ha estado presente en todas las modalidades. Además de en el coro, donde ya está más generalizado desde hace tiempo y de donde salió la máxima exponente de la fiesta, Adela del Moral, lo ha estado en los cuartetos, con la cuartetera debutante Leo Power. También en chirigotas, con Juani y Lidya, componentes de 'Los cuarentena principales' y que llevan ya saliendo más de 15 años en Carnaval y que no era su primera final.

En comparsas han llegado a este gran noche Alicia, y la comparsa 'We can do... Carnaval', la primera al completo de mujeres y con autora, Marta Ortiz.