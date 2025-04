El modelo de COAC 2026 de Antifaces de Oro: tres fases y cinco días de semifinales con 45 grupos

Tras una primera toma de contacto, los colectivos pertenecientes al Consejo de Participación del COAC, más los representantes municipales y los de los grupos de la oposición, volverán a reunirse el próximo jueves 24 de abril para avanzar en el diseño del Concurso de Agrupaciones, que se complicará en los dos próximos años debido a las tempranas fechas del Carnaval y deberá ser comprimido de alguna manera. Se ha solicitado a cada entidad que aporte su propio modelo de Concurso y la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro es una de las que lo tiene ya ideado.

El colectivo que preside Antonio Rivas considera que el COAC de 2026 y 2027 debe contar con solo tres fases: preselección, semifinales y final. En el caso de 2026, cuya final está prevista el 13 de febrero, y contando con un mismo número de agrupaciones adultas que en 2025, 136, Antifaces propone 17 sesiones de preselección a ocho grupos por día, empezando alrededor del 18 de enero. Infantiles y juveniles se colocarían los días 10, 11, 17, 18 y 25 de enero, fines de semana, con una sola función a las 12.00. Las finales de la cantera se celebrarían los días 1 y 8 de febrero.

Siguiendo con los adultos, tras un posible descanso el 6 de febrero, las semifinales se desarrollarían del 7 al 11, con el 12 para la final de romanceros y el 13 la gran final. Serían cinco días de semifinales en lugar de los cuatro que se ocupan actualmente, a nueve grupos por sesión y 45 grupos en total. La idea es que la primera criba la supere una de cada tres agrupaciones.

A este modelo añade Antifaces de Oro unas ideas con las que reducir el número de grupos concursantes. Entre ellas, elevar la fianza a 1.000 euros y 500 euros los cuartetos. Además, “que la agrupación que no alcance la suma de 140 puntos pierda la fianza, ya que en una base de 300 puntos no ha alcanzado ni siquiera la mitad, por tanto, no habrá sacado ni un 5 sobre base 10. La agrupación ha estado media hora en escena sin dar un espectáculo acorde a lo que supone el COAC y el Gran Teatro Falla. Podemos denominarla "tasa por utilización del espacio escénico", si se cree que el concepto fianza no es el adecuado”.

Tres tangos o cuplés o pasodobles en preselección

Por otro lado, Antifaces propone “que no se cobre premio o derechos de retransmisión o publicidad estática por el simple hecho de participar en la clasificatoria del COAC. Los repartos se harían a partir de agrupaciones que pasan a semifinales o bien las que habiendo obtenido 180 puntos no han pasado a semifinales por exceso de cupo. Estas agrupaciones han demostrado calidad acorde con lo que se exige en este concurso. Este reparto a partir de 180 puntos viene a paliar el que al estar compuesta la fase de semifinal de 45 agrupaciones saldrían perjudicadas las agrupaciones que antes pasaban a cuartos y ahora, con el recorte necesario no obtienen plaza”.

Por último, para otorgar más brillo al Concurso y paliar de alguna manera la eliminación de una fase, señala Antifaces que “hay autores que piensan que un repertorio de seis letras se queda un poco corto, de ahí que propongamos emplear en adultos, para la preselección, el sistema que rige en la cantera en la primera fase, de tal manera que cada grupo cante una pieza adicional de su composición más genuina”. De esta forma el coro cantaría tres tangos y dos cuplés, la comparsa tres pasodobles y dos cuplés, la chirigota dos pasodobles y tres cuplés y el cuarteto tres cuplés.

Apuntan desde Antifaces que “por lo que estamos viendo en la cantera, esa copla adicional cabe perfectamente dentro de la media hora de actuación, por lo que en la suma de la sesión el aumento de tiempo es casi imperceptible. Si a eso añadimos que no se pueda repetir copla en la final, tendríamos un concurso de siete coplas originales, prácticamente igual que ahora, que en la final está permitido repetir una”.