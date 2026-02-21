Los mejores tipos del COAC 2026: La Falla Fashion Week, pasarela de la creatividad

Las de Milán, París, Londres o París tendrán más glamour, pero la Falla Fashion Week, el nombre con el que Diario del Carnaval bautizó hace más de una década a nuestra particular selección de los tipos más sorprendentes que han pasado por el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, es, sin duda, la pasarela por donde desfila la creatividad. La creatividad carnavalera, que no es poca.

Y es que durante un mes, desde las tablas del Gran Teatro Falla no sólo se han difundido coplas para todos los gustos, sino que los repertorios se han vestido con las mejores galas cosidas por el ingenio y la inventiva de carnavaleros y artesanos de la fiesta. Así, y ante la dificultad de dar cabida a las cientos de agrupaciones que participan en el certamen, un año más les presentamos algunos de los tipos más atractivos.

Una selección que, generosamente, y desde hace once años, realiza para este periódico la fotógrafa Rocío Hernández, la mujer por cuyo objetivo pasan los representantes de todas y cada una de las agrupaciones que compiten en el COAC.

Una labor que realiza durante la fase preliminar del certamen en uno de los camerinos del Gran Teatro Falla, dando continuidad al proyecto Tipos de cuidao que puso en marcha su padre, Joaquín Hernández 'Kiki', en 1995 y que la profesional realiza desde hace 15 años.

Rocío ha tomado el testigo con solvencia y profesionalidad y, como siempre, agradece “de todo corazón” la “disposición” de los carnavaleros para posar en su rinconcito. Esta es su selección 2026.