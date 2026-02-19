La comparsa 'Los locos' recibe la Aguja de Oro en San Francisco

La comparsa ‘Los locos’, conocida como la Comparsa de la Cantera, y original de Sergio Guillén ‘El Tomate’ y Antonio Jesús Pérez ‘Piru’, ha recibido este jueves en la plaza de San Francisco el prestigioso premio Aguja de Oro que cada año otorga Canal Sur Radio al mejor tipo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

El diseño del disfraz es obra de la empresa gaditana Artevida, que lidera Álvaro Ortega, y la confección del mismo ha sido responsabilidad de Paqui Romero.

La idea encarna el viento de Levante, “ese viento tan propio de Cádiz y que nos vuelve locos, ¿no?, de ahí el nombre de la agrupación”. Una premisa inicial que le presentaba un reto vertebral, “conseguir la idea del movimiento, pero sin caer un poco en lo que ya se había visto antes en el teatro”, explicaba Ortega del tipo, con la libertad total que le brindaron sus autores.

El tipo de 'Los locos' sobre el escenario de San Francisco / Miguel Gómez

Una idea plasmada en el tipo de un arlequín impregnado de la gracia, del bufón, del duende y del flamenco, cuyo efecto del movimiento se ha insertado con los volantes en una bata de cola. Un tipo muy vistoso y colorista, con el detalle del sombrero, que viene a simular o a recordar a la rosa de los vientos y sus puntos cardinales.

La comparsa, muy contenta con el galardón, actuó en el que fue un acto muy multitudinario, con cientos de aficionados que coreaban sus letras.

La Aguja de Oro se creó en 1991 y entonces el ganador fue el coro mixto ‘La Jaima’. ‘Los locos’ suceden en el palmarés de este premio a la comparsa ‘Las ratas’, ganadora de la edición de 2025.