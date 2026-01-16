Los medios de Tenerife destacan la "guasa" del público del Falla, que evita convertirla en el nuevo fenómeno de la chirigota negacionista

La llegada de una chirigota de Tenerife a las tablas del Teatro Falla centró anoche todas las miradas. Era un momento de gran expectación, al proceder de una tierra referente en el Carnaval, la fiesta de Don Carnal que en ambos lugares se practica con gran devoción, pero con conceptos completamente distintos especialmente en los repertorios que alcanzan sendos Concursos, el de Cádiz, y el de la isla. En el de Tenerife ni siquiera existe la modalidad de chirigota, con el riesgo que esto conlleva, con lo sumamente difícil que es hacer humor en las claves y formas oportunas, por lo que el grupo 'Los Legía con G' partían de cero y con un público ávido de nuevas sensaciones, acostumbrado a estos momentos "únicos" ante los que no tarda en reaccionar.

Lo recoge muy bien el periodista Humberto Gonar de 'El día de Tenerife', que titula su crónica con "El Teatro Falla se ríe de 'Los legías' al grito de campeones, campeones". Un grito, la burla más amable que confiere el respetable cuando un repertorio no alcanza el mínimo nivel exigido, que no pareció captar la agrupación a priori, tal y como declaraban, exultantes, nada más terminar la función. Sí lo hizo Gonar, que arranca contando que Fran Trillo y los componentes del grupo de la Canción de la Risa en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife querían cumplir un sueño: cantar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). "Y lo consiguieron, con un público que prefirió tomarse a guasa la actuación antes que enfadarse y que terminó proclamándolos «campeones, campeones". La mirada ávida del cronista analiza paso a paso "la agónica actuación" en la que este grupo "intenta disfrazarse de chirigota y evita ser los Negacionistas de 2026", afina.

La burla a una chirigota que no "cumplió los cánones" de una chirigota de Cádiz

Enumera cada una de las carencias que exhibió la chirigota, al mencionar "los dos intentos de pasodobles; su habilidad para rimar con calzador; los supuestos cuplés... con lo que demostraron no haber pasado ni la instrucción para merecer el privilegio de actuar en el Gran Teatro Falla". Avanza el periodista cuestionando si el repertorio tinerfeño responde a una chirigota o un experimiento, con "dos o tres estilos, porque ni los pasodobles ni los cuplés, ni prácticamente el repertorio, se asemejaban al formato de una chirigota, más allá de anunciar los temas según el estilo. Decían que querían cumplir un sueño, pero los sueños, sueños son… y a veces se tornan en pesadilla, aunque presumirán de haber sido el primer grupo de Tenerife en "cantar" en el concurso del Falla, arremete duramente el paisano.

Desde el Diario de Avisos, también de Tenerife, destacan que esta veterana chirigota en el concurso de murgas tinerfeño "no cumpliera los cánones de la mayoría de agrupaciones que pasan por este escenario", provocando "cierto desconcierto en el público, que empezó aplaudiendo tímidamente y terminó gritando entre risas y burlas “campeones, campeones”. Añade la crónica que "pesar del cachondeo general con el que el público del teatro se tomó esta singular interpretación, los tinerfeños aseguraron estar muy emocionados por la acogida y por haber rematado esta aventura de llevar por primera vez al concurso de Cádiz una agrupación canaria, un toque exótico que años anteriores habían dado chirigotas de Burgos o Uruguay".