Marta Ortiz ('La camorra'): "Respeto eterno a la fe, pero estos estamentos de poder se aprovechan de la gente buena"

Desde su irrupción con 'We Can Do... Carnaval!' en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas hace cinco años, Marta Ortiz ha demostrado que no se arruga ante nada, ni ante nadie. Sin embargo, mientras que la autora daba forma a su comparsa 'La camorra' era plenamente consciente de ese dicho que reza, 'con la Iglesia hemos topado': "Es un tema espinoso donde hay mucha disparidad de opiniones, pero he intentado mantener una perspectiva crítica con los estamentos del poder. Respeto eterno a la fe, a la fe como acto de dignidad humano, pero creo que esos estamentos se aprovechan de esa gente buena que, realmente, lleva a cabo ese mensaje tan hermoso de amarse unos a otros".

Así lo expresa la creadora minutos después de vivir un estreno "maravilloso" -"una brutalidad"- del nuevo repertorio que se rotula con el nombre de una histórica organización criminal napolitana y que se viste mirando a las más altas espera del poder que emana del Vaticano. "El popurrí ha sido cuarteta, aplauso, cuarteto, aplauso. Ha sido maravilloso. Siempre que vienes aquí lo haces con miedo por cumplir las expectivas o buscando esa aceptación que la gente te quiera, porque, bueno, al final una hace esto para eso. Para decir cosas pero también para que la gente entienda lo que quieres decir".

Y se ha entendido, perfectamente, esa exigencia del aborto libre y gratuito, la solicitud de dimisión de Juanma Moreno por el caso de los cribados o los intereses económicos detrás de la estado-nación y sus ramificaciones pero, quizás, más críptica puede resultar la decisión de dedicar la última cuarteta de 'La camorra' a su abuela recientemente fallecida.

" Sí, bueno, mi abuela Laura falleció en septiembre y no me dio tiempo de llegar. Estaba de viaje y cuando llegué ella había fallecido ya. Mi abuela ha sido mi segunda madre y es una mujer muy especial para mí. Teníamos una relación brutal, me dolió mucho porque creo que mi relación con ella no merecía ese final. Por eso quería dedicarle esa letra de cierre, porque ella para mí ha sido referente amor durante toda mi vida".

Con amor, pues, cierra su pase preliminar de 'La camorra' y "al amor", a la "calma" y a la "paz interior" se encomienda esta autora para enfrentar las siguientes fases del Concurso. Si, en este caso, el jurado quiere.