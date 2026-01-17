Manu Perinado, de 'Los latin king de la calle Pasquín': "Este es el pase más tranquilo que llevamos"

"Ha sido mejor de lo que soñábamos, estamos muy contentos, contentísimos y con ganas de que a los cinco de ahí arriba les haya gustado. Bueno, ya tienen la amenaza en lo alto", bromeaba Manu Peinado, líder pandillero de 'Los latin king de la calle Pasquín', que han dado carga en a lo largo de todo su repetorio como 'malotes' que son en este nueva idea que traen tras alcanzar en 2025 su primera final.

"Bueno es carga con cariño siempre y este es el pase más tranquilo que llevamos", dice con arte cuando le preguntamos por los cuplés a Martínez Ares y al pregonero Manu Sánchez. "A Manu Sánchez lo quiero mucho y Martínez Ares no lo conozco pero también lo quiero mucho. Tenemos ganas de seguir dando carga a nuestros amigos, porque es carga y con cariño, pero también siendo más críticos".

Y es que Peinado también espera que se haya visto "la madurez" de este joven cuarteto, "que no hemos venido a hacer el loco y también es crítico aunque sigamos siendo un cuarteto de Carnaval".

El grupo de la cantera cumple su tercer año en adultos. Tras 'Los vigilantes de la laja', que fue cuartofinalista, en 2025 consiguieron un segundo premio con 'Un clásico nunca falla'.