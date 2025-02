Una magna, mejor que un carrusel

En medio de tanta barbarie como asola a la ciudad en estos días de gamberrismo, una encuentra, de vez en cuando, un oasis al que aferrarse, un remanso de seriedad y buenas costumbres. Leo en este mismo diario que existe la posibiliad este mismo año de que se celebre en la ciudad una procesión magna con las patronas más conocidas de la diócesis. Me encanta la idea. Sería bonito ver una detrás de otra a nuestra Virgen del Rosario, a la Virgen de la Oliva de Vejer, a la Virgen de Loudes de Puerto Real, a Nuestra Señora de Remedios de Chiclana o a la Virgen del Carmen de San Fernando. Para que los coristas vean cómo se hace de verdad y con gusto un carrusel. Que no es lo mismo contemplar a la Virgen de los Milagros de El Puerto que a Faly Pastrana o el Procopio, con más años ya los dos que una cancela. Igualitas la caras de inmaculada pureza de las vírgenes que los caretos de Nandi Migueles o de Juan Lucena, que no hay quien los retire y están ya más vistos que Antonio Resines. No vayan a comparar a los buenos maniguetas gaditanos con los tractores (si es que son burdos) que tiran de las bateas. De la penitencia ni hablamos. Detrás de los pasos van personas de orden, religiosas, rezando por las almas y los pecados de todos nosotros. ¿Y detrás de los coros? Meonas solamente. Delante de un coro va el director con un silbato (qué cosa más desagradable) y delante de un paso un elegante capataz con un martillo, herramienta que ustedes no verán nunca en las manos de estos flojos del Carnaval.