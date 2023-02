Macarena Olona, de ser blanco de las letras más críticas a fan repentina del Carnaval de Cádiz en solo tres días

Los últimos días de cuartos de final ocurrió algo ciertamente inverosímil más allá de los escenarios del Falla. El inicio de la historia se sitúa en un pasodoble sobre el aborto de 'Los Esclavos' cantado en cuartos de final. Entre las personas adeptas a esta letra, ha surgido una fan inesperada: Macarena Olona. La ex diputada de Vox llamó "poeta" a 'El Chapa' e incluso compartió una parte textual de la letra. Un posicionamiento que descuadró a los usuarios, pues hasta hace nada ella misma defendía opiniones radicales sobre la interrupción del embarazo.

Una vez despojada de la disciplina de partido, Olona aprovecha ahora la viralidad del Carnaval de Cádiz para tomar una línea de pensamiento sobre el aborto más alejada de su antigua formación. La cosa no queda ahí. El pasodoble de 'Los Esclavos' no hizo más que abrir la caja de pandora. Tras eso, Olona pasó buena parte del fin de semana rescatando más letras de la propia comparsa, interactuando a seguidores gaditanos y comentando cuestiones carnavalescas.

Va a ser mi primera vez. Pero voy a probarlo. https://t.co/1Sed9CHlrJ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 12, 2023

Una situación sorprendente que muchos tuiteros califican de inesperada que está haciendo las delicias de muchos carnavaleros en esta recta final del COAC 2023. El humorista Manu Sánchez fue uno de los que se mostró totalmente absorto ante este cambio de Olona frente a la actualidad del Falla.

😳😂Estoy enganchado a esto. Me ofrezco a sacar adelante “MACARENA OLONA. EL MUSICAL”. @cronopiomiguel soy todo tuyo… Loco por conocer cómo sigue este apasionante viaje… https://t.co/JBvsEFimoY — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) February 11, 2023

La respuesta a Manu Sánchez, tampoco tiene desperdicio. En ella, dice peregrinar a Cádiz para "expiar pecados" citando directamente un fragmento de la presentación de 'Los Peregrinos', de Juan Carlos Aragón.

Peregrinando a la Tacita para expiar pecados, Manu. Así sigue el camino. “Como una peregrina, siempre por el margen y pisando los charcos, buscando la verdad por direcciones prohibidas.” https://t.co/aCBZNhFmlZ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 11, 2023

Del mes de junio de 2022 a febrero de 2023, las cosas han cambiado mucho para Olona. En la última edición del COAC de junio de 2022, Macarena Olona era candidata a la presidencia de Andalucía por Vox. Su polémico empadronamiento en Salobreña (Granada) para poder concurrir a los comicios andaluces escoció en muchos puntos de la región. Tanto es así que la comparsa de Vera Luque, 'Los Quinquis' le atizó con una dura letra: "No tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser lo que levante a mi tierra Andalucía". Entonces, no hubo respuesta de Olona. Tampoco se esperaba. La abogada del Estado no constaba como aficionada al Carnaval. Al cabo de los meses, la política sí que ha hecho alusión al pasodoble crítico de Vera Luque, diciendo que ha cambiado. Más con el intensivo de Carnaval de estos días, donde hasta se le ha visto hablando de 'la Juani', un nuevo fenómeno del gallinero en este COAC.

La Juani desde el gallinero y @ComparsaWECANDO desde las tablas. He aprendido mucho del Carnaval desde que @ElVeraLuque me cantó aquel pasodoble. También he descubierto a tu admirado Capitán Veneno. Era increíble. Viva la fiesta de la libertad. ¡Vivan las mujeres carnavaleras! 🔥 https://t.co/IM6abNJhFj — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 11, 2023

Desde la semana pasada, de repente, casi todo el timeline de la ex de Vox se ha llenado de referencias carnavaleras. Hasta el propio 'Chapa' ha entrado al trapo, respondiéndole a las continuas citaciones a su comparsa. El presentador Jordi Évole, carnavalero confeso, también le han interpelado acerca de sus gustos carnavaleros.

Macarena Olona, a ver si te gustan estas. Son menos sutiles, pero carnaval al 100 por 100. ¡¡¡Y que vivan las mujeres carnavaleras!!! pic.twitter.com/5iTbOy7mnh — Jordi Évole (@jordievole) February 11, 2023