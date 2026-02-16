Un Lunes de Coros, sol y coplas de Cádiz y la humanidad

El Lunes de Coros, el día que tradicionalmente era para Cádiz por ser festivo en su calendario, se entregó entre coplas y un bendito sol que continuaba haciendo justicia a todos los gaditanos y al resto de la humanidad. Porque si las calles del centro se desperezaban tras un prolongado domingo de coros en una primera parte de la jornada tranquila y sin bullicios, se colmó de un multitudinario ambiente a medida que avanzaba el día, con cientos y miles de personas en busca y captura de las múltiples manifestaciones de la fiesta por las esquinas, calles, plazas y tablaos de la ciudad. Los visitantes ya saben que el lunes de coros es el auténtico, el de deleitar más de cerca las coplas, y llegan a la tierra del arte infinito dispuestos a experimentarlo prolongando todo lo que pueden el fin de semana, como desde hace unos cuantos años ya.

Los tablaos con la agrupaciones del Concurso Oficial de Agrupaciones se convirtieron junto a los carruseles concentrados en la Plaza de Mina y Plaza de Abastos en los más tempraneros, mientras que las agrupaciones callejeras y romanceros completaron el puzzle festivo paulatinamente, cuadrando la fórmula del ansiado Lunes de Carnaval.

El Mentidero se convirtió en un auténtico hervidero de aficionados ávidos de escuchar a muchas de las agrupaciones más esperadas del Concurso pasadas las 12.30 horas. Arrancó un tempranero Sheriff con su chirigota ‘Los semicuraos’; la del Molina, con ‘Los que la tienen de mármol’; la de Yuyu, ‘Los que vana coger papas’; ‘La viña de mis ojos’; la del ganador de chirigotas, ‘Shhhhh’ del Bizcocho, que lió el taco con sus pegadizas cuartetas, o ‘Seguimos cayendo mal’, entre otras muchas finalistas y semifinalistas.

Igualmente copaban la atención muchas de las agrupaciones del COAC en el tablao de Candelaria, donde en torno a las 15.00 terminaba ‘Una chirigota en teoría’ y subía la del Yuyu.

También reunió a una ingente cantidad de público el bello duelo entre ‘OBDC. Me quedo contigo!’ y ‘El manicomio’, de Germán y Jona, que se vivió en la puerta de la Facultad de Medicina, en Fragela, sobre las 14.00 horas, de la misma manera que la chirigota ‘Los antiguos’ se batió en batalla de coplas con varias agrupaciones de la cantera, en otro gran momento del día en el Palillero.

El ambiente más familiar se volvía a repetir en San Antonio, donde las casetas con actividades infantiles enfocadas al Carnaval hacían las delicias de los pequeños con pintacaras, gymcanas, photocall en el Falla, batallas de serpentinas o historias del dios Momo. Y muy cerquita, en la plaza de Mina, se desplegaron los tangos en el circuito de coros que protagonizaban el de Miguel Ángel García Argüez ‘Chapa’, ‘La carnicera’, el de Valdés, ‘Qué pechá de paja’, ‘La ciudad perfecta’, ‘La Perla de Cádiz’, ‘A pico y pala’, ‘Los Caletarios’, ‘Café Puerto América’, ‘Al Lío’, y 'El Sindicato'; mientras que en la plaza de la Libertad se degustaban con tranquilidad los repertorios de los coros ‘Los Gipsy Kay’, ‘ADN’, ‘Al Garete’, ‘El Reino de los Cielos’, ‘La Marinera’, ‘Los Matarratas’, ‘Los Mentirosos’, ‘La Esencia’, ‘La Viña del Mar’, ‘Las Mil Maravillas’, ‘Las Gladitanas’ y ‘Tu Muralla’.

La chirigota 'Los que van a coger papas' / Germán Mesa

En los aledaños, las roteñas ‘Las escape room’ calentaban sus motores, mientras que en la calle Ancha cantaba la chirigota del Parchís.

Las escalerillas de la Torre Tavira era el escenario de ‘Los muerting planner' de Antoñito Molina y ‘To pa mi’, sobre las 16.00 de la tarde, y alrededor de este caldo de cultivo, a lo largo y ancho de las calles que discurren hacia la Viña, ya iban floreciendo las incombustibles callejeras y romanceros desde sus rincones favoritos.

En su habitad natural, Rosario Cepeda, la Shirigota Rockera ponía sus huevos y cuplés convertidos en gallinas temerosas de ser carne del puchero, mientras que la calle Solano, Armengual y Mateo de Alba iba recibiendo el chispeante goteo de algunas de las más conocidas como ‘Los Nacho Cano de la Calle Solano’, de Vera Luque, que en torno a las 18.00 ya concentraba a un montón de seguidores a la espera de disfrutar del musical más cachondo jamás interpretado por el exMecano; así como a los romanceros de la pequeña Candela Caña, ‘La niña del pasillo’ y ‘No me invite ni al convite’, que actuó tras su compañero de cartelón ‘Aquí no hace frío, hace humedad’, protagonizado por el Walt Disney más gaditano, que tras abrir su nevera no dejó a ninguno de sus personajes con cabeza, entre otras muchas punteras como 'Los puretas del Nu'. Otro día para enmarcar.