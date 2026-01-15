Luis Rivero (coro ADN): "No hay melodía que no beba de lo que hizo Paco Alba"

Luis Rivero, autor del coro ADN, salía contento tras el estreno. Creía que traían una idea arriesgada, pero los nervios se han ido tras un pase donde esots gaditanos hechos de elementos e historias de la ciudad han defendido la importancia de la figura de Paco Alba en un día como hoy, en los 50 años de muerte del creador de la comparsa. "Creo que es lo menos que se merece", apuntaba Rivero, que consideraba que "debería ser casi obligatorio cantarle en esta jornada", convencido de que habría más letras. "Sin duda Paco Alba sentó las bases de lo que vino después y sigo pensando que prácticamente no hay melodía que no beba de lo que hizo él. Lástima que se nos fuera y justo el resugimiento del Carnaval".

El tango termina crítico, lamentando que igual que echamos de menos a Paco, echaremos a otros que hoy están sobre las tablas y no valoramos. De hecho, es su intención ."La música del tango, con ese giro final, nos da para soltar un mensaje crítico hasta el de Paco Alba. Y esa es la línea que vamos a llevar todos los tangos", asegura.

Así ha sido en el segundo, destacando la lucha de la mujer andaluza en todos los ámbitos a lo largo de la historia y también ahora, frente a cómo ha actuado la Junta de Andalucía en la crisis de los cribados. "Creo que es algo a lo que debía de cantar. Hemos visto con el devenir del concurso que se está cantando bastante pero también desde el principio tse puntúa y se arrastran".

El coro ADN, que firma junto a Juan Manuel Moreno Gandul, ha puesto sobre el escenario, "como se teatraliza al principio de la presentación, la creación de un personaje que en este caso es que se forma de elementos cosas y historia también de la ciudad para intentar devolverle esa identidad que desde el punto de vista nuestro de los autores estamos perdientdo". Esa idea se sigue desarrollando en un popurrí, que es ADN de ese coro, con un trabajo musical donde "hemos querido aunar lo más clásico con lo más novedoso", cantando a su resilencia, al respecto a la historia,...

Sin duda ha llamado la atención la cuarteta con la canción Berghain de Rosalía, "en el tono original para que nos lleve a ella nada más escucharlo". "Rosalía nos parecía que era la ideal para hablar de la creatividad y la innovación. Quien mejor que ella con la aportación que está haciendo al mundo de la música internacional".