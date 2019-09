El legado de Manolo Santander se hará más eterno con una antología

La chirigota de Manolo Santander se embarcará en un proyecto de cara al Carnaval 2020 con el objetivo de preservar el legado del recordado coplero de La Viña, fallecido hace poco más de dos semanas. El grupo ha anunciado en las redes sociales que no estará en el Concurso Oficial de Agrupaciones del próximo año. Por lo tanto, no podrá defender el primer premio conseguido con ‘La maldición de la lapa negra’. Pero el comunicado emitido desvela sus intenciones: “Seguimos adelante y unidos para mantener vivo el legado de nuestro capitán. Desgraciadamente las circunstancias emocionales no son las adecuadas para concursar en el Gran Teatro Falla sin él, pero nos hemos ilusionado con otra historia en la que empezaremos a trabajar duro a primeros de octubre”.

La chirigota, que mantendrá los mismos componentes que formaron parte de ‘La maldición de la lapa negra’, avanza que trabaja ya con “muchas ideas, muchas coplas para rescatar, para desempolvar y para grabar del maestro viñero”. El proyecto, a modo de antología, lleva por nombre ‘El batallón rebaná (Vida y obra de Manolo Santander)’. Como señala la agrupación, se realizará una grabación de lo mejor de la trayectoria de Santander, que a pesar de dedicar al Carnaval casi 40 años nunca fijó en soporte fonográfico su antología. Asimismo, la chirigota lucirá un tipo ideado y confeccionado para la ocasión.

Manolín Santander "Es una gran responsabilidad, pero creo que se lo debo por todo lo que me enseñó”

La agrupación será dirigida por el hijo de Manolo Santander, Manolín, que compaginará esta labor con la que llevará a cabo en su grupo, la comparsa de Juan Carlos Aragón, que también preparará, tras la muerte de su autor el pasado mes de mayo, su propia antología para el próximo Carnaval 2020.

Manolín, que presentó la idea al grupo en la noche del miércoles, señala que “esta chirigota esta hecha con todo el cariño para guardar su esencia y su legado, para que él siga estando entré nosotros. Así conseguiremos que nunca se vaya”. El heredero del llorado y querido chirigotero de La Viña destaca que “para mí es una gran responsabilidad llevar el peso de esta nueva aventura, pero creo que se lo debo por todo lo que me ha enseñado”.