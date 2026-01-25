Acabo de acordarme del arcarde chirigotero. ¿Dónde está el Kichi? ¿Alguien lo sabe? Me tiene intrigada. ¿Qué le ha pasado al punta jurado, al heredero de Fermín Salvochea, al libertador bolivariano de la calle Venezuela, al defensor de los partiditos viñeros que cantaba pasodobles en Fitur con su voz aguardentosa? Aunque tuvimos nuestras cositas, a mí el muchacho nunca me cayó mal. Sobre todo desde que me enteré que había sido catequista en sus años mozos, cuando se jartaba de Phoskitos. Luego lo llevaron por el mal camino, pero me gustaba verlo escondida detrás de mi velo negro en la salida de La Palma o en la penitencia del Nazareno con Doña Milagros. Qué comunista más raro, ¿no? Yo creí que el hecho de dejar la política no iba a convertirlo en un asceta. Menos mal que su marcha ha coincidido con la irrupción en escena de Óscar Torres, que está hasta en tomate. Una carrera popular, ahí está el tío;una protesta en un barrio, ahí está el tío;hace falta bajar escombros, ahí está el tío... un hombre dispuesto y servicial. Socialista, eso sí, pero nadie es perfecto. También lo era Felipe González y miran ustedes ahora, que está a la derecha del padre. Total, con estos políticos nuestros y sus pactos nunca se sabe. Aquí lo único seguro es que esta que les escribe jamás pactará con Don Carnal. Más fácil es ver a Maíllo preparando un romancero con Santiago Abascal.