Katy Alba: "El legado de mi padre Paco Alba es grande, 50 años después aún se le recuerda"

Catalina Alba 'Katy', hija de Paco Alba, ha acudido esta noche al teatro tras mucho tiempo sin venir al Falla. Junto a miembros de la peña del mismo nombre, la heredera del creador de la comparsa ha iincidido en lo "orgullosa" que está su progenitor "y lo estará siempre" y así como de de su gran legado. "Que ahí está, 50 años después todadía se le recuerda".

La gaditana agradeció el recuerdo que se le hizo anoche en el COAC; primero con unas palabras de homenaje de la presentadora de sala, Miram Peralta, y luego en las letras del coro ADN, Luis Rivero, o la chirigota 'Los cadisapiens', de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juan Pérez. Aún no lo ha podido escuchar. La familia, en el 50 aniversario de su muerte, acudió a una misa en su recuerdo en la iglesia del Nazareno de Santa María, donde también se vivieron momentos muy emotivos, con coplas del coro de Nandi Migueles.

Katy recordó ayer con cariño la actuación de hace dos años, donde cantó por primera vez sobre las tablas una copla de su padre a iniciativa del coro 'El paraíso' de Luis Rivero, cantando un fragmento del pasodoble de 'Los corrusquillos gaditanos' (1963) junto a herederos de integrantes de sus comparsas.

Ella tiene mucho recuerdos y le gustan todas sus coplas "aunque algunas ya se me olvidan". "Pero me gustan mucho la presentación de 'Hombres del mar', el pasodoble de 'la guitarra española de 'Estampas goyescas', 'Los forjaores', ... El caso es que todas han pasado a la historia del Carnaval, y como apuntaba anoche el autor Luis Rivero, todavía su legado está en cada composición del Carnaval de Cádiz.

Jesús Bienvenido, Miguel Ángel García Argüez Chapa, Jonathan Pérez, Marta Ortiz, Germán García Rendón, Sergio Guillén Tomate y Manuel Cornejo acudieron, generosos, a la llamada con la que Diario del Carnaval quiso homenajear al autor que dejó para siempre este mundo un 15 de enero de 1976, no sin antes abrir un nuevo camino en el Concurso de Coplas. Una senda, la de la modalidad de las más altas y bajas pasiones, de la que son legatarios hoy en un certamen que aman y que sufren. Todos hablaron de la importancia del legado del creador de la comparsa.