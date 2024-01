Katy, la hija de Paco Alba: "Es la primera vez que canto en público una copla de mi padre"

No pudo abrirse la cuarta sesión de preliminares de mejor manera. Un grupo con camisetas de rayas y gorras. ¿Les suena? Y mucha historia entre sus componentes. Y mucha más entre sus padres. Los herederos de varios integrantes de la comparsa de Paco Alba, con la hija de 'El Brujo', Katy, al frente, fueron el preámbulo del coro de Luis Rivero 'El paraíso'. Cantaron un fragmento del pasodoble de 'Los corrusquillos gaditanos' (1963).

Allí estaban también tres Monzón, hijos de Jesús: Álex, Antonio y Andrés. Dos Brihuega vástagos de Carlos como Edu y Chari. Y Galleguito hijo, Mario Rodríguez de 'Chatín' y Marta Rosado, nieta de Manolo Moreno.

La heredera del genio conileño, Katy Alba Flores, confesaba que era "la primera vez que canto en público una copla de mi padre". Así se rodeó la cosa y su marido, Pepe Gómez, la animó "a echar un rato y vivir una buena experiencia". Al término de su intervención admitía también que antes de salir a las tablas estaba "con mucho miedo, menos mal que era solo un trozo de pasodoble".

Katy valoró que el coro de acordara de su padre. "Les estoy muy agradecida", señaló. El 15 de enero se cumplirán 48 años de la muerte de Paco Alba "y no hay un solo día en el Concurso que no se acuerden de él". "Mi padre decía: aunque sea malamente, pero que hablen de uno". No es el caso. Le nombró la comparsa de Martínez Ares, 'La oveja negra', en su primer pasodoble del jueves. "El pasodoble estuvo muy bien", apuntó.

El Brujo siempre presente. "Yo es que nunca hablo de mi padre como un difunto, para mí es como si estuviera vivo". Eso es lo que tiene ser eterno, ser inmortal.