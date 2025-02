Jurados anteriores del COAC sobre el tipo de 'Las precavidas': "Una interpretación estricta podría justificar la descalificación"

La expectación sobre hasta dónde de lejos llevaría la chirigota de Puerto Real su apuesta por dos inscripciones en el COAC 2025 bajo el paraguas de una misma idea -'Por si acaso... Las precavidas' y 'Las precavidas'- quedó despejada este jueves con la actuación en el Gran Teatro Falla de la agrupación que quedaba por debutar y que, finalmente, desveló un mismo disfraz, una reiteración de tipo y cambios en el repertorio. Automáticamente, toda vez que los chirigoteros se bajaron de las tablas, los artículos sobre el reglamento corrieron por las redes de aficionados e, incluso, algunos autores que quisieron entrar a valorar la norma. Pero desde Diario del Carnaval hemos querido ir un paso más allá en este debate y pedir opinión sobre esta anómala situación a algunos miembros del jurado de años anteriores.

Algunos con nombre propio, como es el caso de la presidenta del Jurado del año 2022, Ana Barceló, y otros sin querer descubrir su identidad -pero desde este rotativo aseguramos la solvencia y experiencia probada de estas personas para opinar-, los interrogados vienen a coincidir, con más o menos matices, en que "una interpretación estricta del artículo 6 podría justificar la descalificación".

Pero antes de entrar en valoraciones, bien conviene recordar el mencionado artículo y otros de interés para el caso en la norma. Así, el artículo 19 de reglamento del COAC 2025 señala que en la fase clasificatoria "el repertorio será inédito en cuando a tipo, letra y música"; el artículo 25, que habla de faltas y sanciones, indica como falta grave "interpretar una composición que no sea inédita entre letra/ o música cuando así lo exijan las bases" y "muy grave infringir el artículo 6 en lo referente al estreno del disfraz en el COAC". Artículo que reza que "los disfraces serán de riguroso estreno en el COAC", entendiéndose por tipo "el título o nombre la agrupación, así como el disfraz y otro complementos utilizados, la temática tratada y su interrelación con el repertorio a interpretar en lo referente a la presentación, estribillos y popurrí". En el caso de las faltas graves, la sanción sería que "no se puntúa la composición interpretada". El caso de los tipos se incluye en infracciones muy graves, que "conlleva la descalificación de la agrupación con la pérdida de todos los derechos incluidos los económicos excepción de la fianza caso de que le correpondiese".

Con estos preceptos por delante, Ana Barceló no tiene ninguna duda al respecto, "el disfraz, aunque a mí me gusta más llamarlo tipo, tiene que ser todo nuevo, no cabe duda leyendo la norma, de riguroso estreno", lo ve claro la periodista, experta también en la historia de los tipos de la fiesta.

Para Barceló, y a tenor de las declaraciones realizadas por los autores de la agrupación en las que indican que el reglamento no especifica que "tenga que ser estreno con respecto al mismo año", esta argumentación se cae "ya que la palabra estreno significa lo que significa, que el disfraz no se haya visto ni en el año 57 ni en éste, a mí no me valdría lo del año".

Con todo, la expresidenta del Jurado Oficial del COAC deja muy claro que no sería ella quien tendría que puntuar a la chirigota. "Yo, como presidenta, yo tendría que calificar nada, pero mi jurado, posiblemente, decidiría que no podría puntuar porque el tipo se ha repetido, es una agrupación que se quedaría en la cuneta, digamos". Y es que Barceló apostaría "no tanto por descalificarla sino por dejarla en un limbo sin puntuación en los apartados en los que repiten con respecto a la primera chirigota", idea.

Otros miembros de jurados anteriores de diferente año al de Barceló también ven que el peso de la literalidad del articulado puede justificar la descalificación de 'Las precavidas' pero, como refiere una de estas personas que no quiere facilitar su nombre, valga esta situación para subrayar "lo pésimamente redactadas desde el punto de vista jurídico que están estas bases".

Antoñito Domínguez en su chirigota 'Por si acaso... Las precavidas' / Lourdes de Vicente

Así las cosas, según este jurado, "aunque una interpretación estricta del art. 6 podría justificar la descalificación, también es cierto que pudiera suceder que un mismo año dos chirigotas concurrieran, por casualidad, con el mismo tipo y ello, obviamente, no debería acarrearles sanción si no hay mala fe". Sin embargo, nos hace reflexionar sobre que en el caso de la chirigota de Puerto Real "no es casualidad, sino deliberada decisión" de forma que "el jurado podría entender que, en el caso de la segunda actuación, el disfraz no es "de riguroso estreno" porque ya ha salido y, además, lo han sacado sabiéndolos, por lo que no cabe invocar buena fe".

Por su parte, Ana Barceló valora como "muy interesante" el debate puesto sobre la mesa por la agrupación puertorrealeña al que enmarca "en paradojas que no son nuevas y que han ido salpicando, y cambiando también, la historia del Concurso". Así, la expresidenta cree -"y que me disculpen si no es así"- que Antonio Domínguez y Fermín Coto, con la manera de enfocar el certamen de este año, han querido "tensar la cuerda para demostrar lo complicadísimos que son unos reglamentos que cambian cada año y que, además, encorsetan muchísimo la libertad de expresarse, no ya con la palabra, sino con el tipo, con el decorado, con todo". "Estos tipos de pequeñas provocaciones tienen hasta su gracia, yo lo reconozco y, como digo, no son nuevas, ya tenemos ahí el año 92 cuando Erasmo Ubera sacó dos chirigotas, una dentro de la otra, o cuando se introdujo las dos músicas distintas en las piezas de cada modalidad, que eso ya se ha metido en el reglamento... En fin... Que de vez en cuando siempre está bien tensar la cuerda con este objetivo, claro".

En ese mismo sentido, se muestra José Guerrero Yuyu, que este año vuelve al Concurso tras 14 años de ausencia. El emblemático autor de chirigota, y rival este año de los puertorrealeños, se ha expresado en sus redes sociales, pero también con este periódico al que ha recordado que "el reglamento siempre tiene muchas lagunas y como alguien se las quiera buscar, se las busca". Así, el carnavalero ha reconocido que en agrupaciones suyas "como 'Los salmolontropos' o 'Los piconeros galácticos' bordeábamos e íbamos al filo del reglamento". Eso sí, Yuyu también es consciente de que "la literalidad de la regla es la que es" y si dice "que el tipo tiene que ser estrenado en el COAC, ese tipo ya ha sido estrenado".

Lo que ocurra, o lo que no ocurra, con la chirigota (las chirigotas) de Puerto Real, finalmente, dependerá "de por qué interpretación se incline el jurado", vienen a resolver nuestras fuentes. Y, al menos, en la sesión de ayer, el equipo de Anabel Balboa abandonó el Gran Teatro Falla sin haber comunicado incidencia alguna a la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz.

