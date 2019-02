Jurado Diario: Las puntuaciones de la décima sesión de preliminares del COAC 2019

La comparsa de Martínez Ares se estrenó a lo grande en el Concurso del Falla de 2019 según nuestro Jurado Diario, entrando directa al primer puesto de su modalidad con 233 puntos y superando en nueve a la agrupación que queda como su inmediata perseguidora, 'La luz de Cádiz'.

JURADO DIARIO Clasificación: Coros

Comparsas

Chirigotas

Cuartetos

'Los carnívales' fueron lo único salvable de una función en la que el resto de grupos participantes se llevó un suspenso. En comparsas, al margen de Martínez Ares, fue la malagueña 'Los fabulosos' la que se quedó más cerca del corte con 165 puntos. Al fondo de la clasificación caen 'La reunión de media tarde' (121) y 'Duérmete niña' (114).

El Jurado Diario tampoco dejó títere con cabeza en la modalidad de chirigotas, dejando en 169 puntos a la chirigota que fuera cuartofinalista el pasado Concurso con 'Donde meto el elefante en el piso de estudiante' y que se presentó en el Falla como 'Los masones en adobo (Iluminatis de Cai)'. No le fue mucho mejor a 'El sábado me lo trago enterito y el domingo me lo repito' (130) y a 'Las momias de güete pa guá en la mutua', nuevo farolillo rojo de la tabla con apenas 104 puntos.